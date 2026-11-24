OKB-së i kërkohet të hetojë mbi rastin që ngjan shumë me atë të Jamal Khashoggi
Organizata për të drejtat e njeriut Demokracia për Botën Arabe Tani (DAWN) u ka bërë thirrje zyrtare Raportuesve Specialë të Kombeve të Bashkuara për të nisur një hetim të pavarur për vdekjen e poetit dhe redaktorit të shquar emiratas Habib Al Sayegh, i cili vdiq në gusht 2019 në rrethana të paqarta. Thirrja vjen pas publikimit të gjetjeve tronditëse në librin e gazetarit investigativ Matthew Cole “Princat dhe Hajdutët”.
Libri pretendon se Al Sayegh u ndalua, u torturua dhe u vra nga anëtarët e shërbimeve të sigurisë së Emirateve të Bashkuara Arabe menjëherë pasi ai botoi një artikull në të cilin ai e etiketoi Izraelin një armik. Ndërsa DAWN nuk i ka verifikuar në mënyrë të pavarur akuzat në libër, ata theksojnë se akuzat janë plotësisht në përputhje me praktikën e dokumentuar mirë të Emirateve të Bashkuara Arabe për shtypjen e mospajtimit dhe lirisë së fjalës, dhe se rrethanat e vdekjes së tij nuk kanë qenë objekt i një hetimi të pavarur deri më sot.
Reagimet dhe krahasimet zyrtare me rastin Khashoggi
Raed Jarrar, Drejtori i Avokimit i DAWN, foli për rastin, duke paralajmëruar për seriozitetin e akuzave dhe duke treguar metodat e rrezikshme të përdorura nga regjimet autoritare.
“Akuzat se forcat e sigurisë së Emirateve të Bashkuara Arabe torturuan dhe vranë një nga poetët më të shquar të vendit janë të tmerrshme dhe kërkojnë një hetim urgjent të pavarur. Vrasja e Jamal Khashoggi na ka treguar të gjitha masat që qeveritë janë të gatshme të shkojnë për të heshtur kritikët e tyre. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duhet të lejohen të hedhin poshtë këto akuza pa iu përgjigjur pyetjeve themelore se si Habib Al Sayegh humbi jetën”, tha Raed Jarrar.
Habib Al Sayegh, i cili vdiq në moshën 64 vjeç, ishte kryeredaktor i gazetës Al Khaleej, president i Shoqatës së Shkrimtarëve të Emirateve dhe sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Shkrimtarëve Arabë. Në rubrikën e tij javore të botuar më 11 gusht 2019 në gazetën Al Khaleej, me titull “Izraeli është armiku ynë i vërtetë dhe një projekt i rrezikshëm”, Al Sayegh e përshkroi Izraelin si një “armik të vërtetë dhe natyror” dhe pyeti publikisht: “Kush i autorizoi mbështetësit e normalizimit të flasin në emër të të gjithëve?”.
Vetëm nëntë ditë pasi u botua kjo rubrikë, agjencia shtetërore e lajmeve e Emirateve të Bashkuara Arabe dha lajmin për vdekjen e tij, pa përmendur asnjë shkak. Gjatë vitit 2019, autoritetet e Emirateve nuk iu përgjigjën publikisht pyetjeve në lidhje me rrethanat në të cilat ai vdiq. Pikërisht një vit më vonë, Emiratet normalizuan zyrtarisht marrëdhëniet e tyre me Izraelin.
Detaje nga libri dhe tortura brutale
Matthew Cole, duke cituar një burim konfidencial, pretendimet e të cilit u konfirmuan nga të paktën dy burime të tjera të pavarura, thotë në librin e tij se operativët e sigurisë bastisën shtëpinë e Al Sayegh në Abu Dhabi menjëherë pasi u botua rubrika kontroverse. Me një qese mbi kokë, ai u mor nga shtëpia para syve të gruas së tij dhe u transferua në një qendër paraburgimi.
Sipas librit, anëtarët e forcave të sigurisë së Emirateve të Bashkuara Arabe e torturuan Al Sayegh për disa ditët në vijim, gjë që rezultoi në vdekjen e tij në dyshemenë e qelisë së tij të burgut. Libri thotë se agjentët përdorën pinca për t’i nxjerrë disa dhëmbë dhe e goditën vazhdimisht me një objekt të mprehtë metalik – lëndime që do të ishin identifikuar qartë nga një autopsi dhe ekzaminim mjeko-ligjor i mbetjeve.
Zyrtarët dyshohet se e mbajtën trupin e tij për më shumë se një ditë, duke e penguar familjen e tij ta shihte atë. Duke cituar një burim të paidentifikuar, autori thotë se agjentët më vonë e zhvarrosën trupin e tij nga varrezat Al Bateen në Abu Dhabi, ku ai ishte varrosur fillimisht, dhe e rivarrosën atë në një varr të pashënuar në shkretëtirë. Burimi i tha autorit se vrasja dërgoi një mesazh se Presidenti i Emirateve Mohammed bin Zayed, i cili shkroi një homazh publik për Al Sayegh pas vdekjes së tij, nuk do të toleronte asnjë kundërshtim ndaj vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Izraelin.
Thirrje për Raportuesit Specialë të OKB-së
Një letër e dërguar nga DAWN drejtuar Raportuesve Specialë të OKB-së mbi ekzekutimet jashtëgjyqësore ose arbitrare, mbi torturën dhe mbi lirinë e mendimit dhe shprehjes bën thirrje për një hetim zyrtar mbi vdekjen e Habib Al Sayegh. Raportuesve specialë u kërkohet të kërkojnë nga autoritetet e Emirateve qasje në certifikatën e vdekjes, shkakun zyrtar të vdekjes, të dhënat e paraburgimit dhe përgjigjen zyrtare ndaj akuzave të librit, si dhe t’i lejojnë familjes dhe një eksperti të pavarur mjeko-ligjor të përcaktojnë vendndodhjen dhe gjendjen e varrit të tij.
Gjithashtu këmbëngulet që të gjitha gjetjet t’i paraqiten Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së për të siguruar llogaridhënie për shkeljet e ligjit ndërkombëtar.
“Habib Al Sayegh shkroi se Izraeli ishte armiku dhe nëntë ditë më vonë ai vdiq pa një shkak të deklaruar. Një vit më vonë, qeveria e tij – e njohur për intolerancën ndaj mospajtimit – normalizoi marrëdhëniet me Izraelin. Këto fakte nuk janë në diskutim. Ajo që ndodhi ndërkohë është pyetja qendrore dhe vetëm një hetim i pavarur mund t’i përgjigjet”, përfundoi Isabelle Hayslip, Avokuese në DAWN. /tesheshi.com/