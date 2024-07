“Vdekja nuk është kundërshtimi i jetës, por ajo është zgjatim i saj!

Kush jeton në rrugën e Allahut, e denjon të jetë vdekja e tij në rrugën e Allahut, edhe sikur të vdesë në shtratin e tij; siç ka qenë gjendja e Halid ibnul-Velidit (r.a).

Vdekja nuk është proces i shpëtimit të shpejtë prej përgjegjësive të jetës dhe detyrave të saj, siç edhe xhihadi i madh, që është në fushën e jetës me davet (me thirrje), me durim ndaj vështirësive, përballjeve me akuza dhe vazhdimësi e rrugës drejt Allahut, përkundër gjithë këtyre, duke kërkuar udhëzim me fjalën:

“Ihdinas-siratal-mustekim” (Udhëzona në Rrugën e Drejtë!)”

Dr. Selman El-Aude

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja