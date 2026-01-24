Ballina Lajmet Kosovë Vdes një person në një aksident në dalje të Gjakovës

Vdes një person në një aksident në dalje të Gjakovës

Një person ka vdekur në një aksident në rrugën “Dan Polloshka në dalje të qytetit të Gjakovës, në rrugën Gjakovë–Prizren.

Lajmi është konfirmuar nga Policia e Kosovës.

Vlera Krasniqi, zyrtare për informim në Policinë e Gjakovës, ka bërë të ditur për teve1.info se i vdekuri është drejtuesi i makinës rreth 81- vjeç.

“Sot rreth orës 13:25, jemi njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në dalje të qytetit të Gjakovës, në rrugën “Dah Polloshka” drejtimi Gjakovë–Prizren. Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes po ashtu edhe ekipi i emergjencës mjekësore të cilët kanë konstatuar vdekjen e një personi, drejtues i automjetit, mashkull i moshës madhore rreth 81 vjeç. Njesia Rajonale e Trafikut Rrugor është duke vazhduar me hetime deri në zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit”, ka thënë ajo.

Në koordinim me prokurorin e shtetit është iniciuar rast “Hetim i vdekjes” dhe trupi i pajetë është dërguar për egzaminim mjeko-ligjorë.

