Tha: vdiqën ato gra që në ora 5 të mëngjesit e kishin gati brumin e bukës dhe në ora 6 haje bukë të nxehtë!

Vdiqën ato gra që në ora 7 të mëngjesit e kishin fshirë oborrin!

Vdiqën ato gra që nuk e nxjerrnin mysafirin pa bukë!

Vdiqën ato gra që i përcjellnin burrat në punë!

Vdiqën e vdiqën..!

I admiroj për zotësinë e tyre, por mos harrojmë se:

Lindën gra të cilat na u bënë mjeke, mësuese, teologe, inxhiniere e më shumë..

Lindën gra të cilat pos punëve të shtëpisë i ndihmojnë shoqërisë ku jetojnë, madje në forma të ndryshme!

Lindën gra që edukojnë breza të rinjë, janë të ngulfatura me punë, me detyra shtëpije për fëmijë, me kurse e me shumë punë tjera.

Lindën gra që me një këmbë përkundin djepin me llampë lexojnë librin, se nesër kanë provim, ose ligjeratë e seminare të ndryshme.

Pra mos i ulim vlerat e asnjë kohe sepse gratë e zonja kanë ditë të japin fryte çdoherë!

Zoti i shpërbleftë 🌹

Emine Bajrami