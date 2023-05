Vedat Gashi zgjidhet kryetar i Kuvendit në Qarkun e Westchester Country

Sukseset e shqiptarëve në SHBA nuk kanë të ndalur. Një sukses historik e ka arritur Vedat Gashi. Shqiptari nga Kosova është zgjedhur kryetar i Kuvendit në Qarkun e Westchester Country në SHBA.

Ai u votua nga Bordi i Ligjvenësve të Qarkut me 15 vota pro. Në fjalimin e tij, Gashi tha se është i nderuar me detyrën e re.

Gashi deri më tani ishte në mandatin e dytë të Ligjvënësit së qarkut Westchester të County në New York që ka buxhet në vlerë afro 3 miliardë dollarë.

“Jam i nderuar për besimin që ma dhanë kolegët e mi, me fillimin e këtij kapitulli të ri të lidershipit. Mezi pres të punojë me secilin nga ju për prioritetet e disktriktit tuaj. Do ta konsideroj mandatin tim një sukses nëse jam në gjendje t’ju ndihmoj të gjithëve”, tha Gashi.

Vedat Gashi, në fjalimin e tij theksoi se është i pari shqiptaro-amerikan dhe ligjvënësi i parë i besimit mysliman që mban postin e kryetarit në historinë e qarkut.

Ai foli edhe për fëmijërinë e tij, duke theksuar se kurrë nuk do ta kishte menduar se do ta drejtonte një organ qeveritar.

Shqiptaro-amerikani tha se ai dhe familja e tij u larguan nga Kosova kur ishte rreth katërvjeç.

Më pas ai falënderoi SHBA-në për mikpritjen ndaj familjes së tij në vitin 1986 menjëherë pasi Presidenti Ronald Reagan dhe një Kongres Demokratik bashkëpunuan për të miratuar

Aktin e Reformës së Emigracionit që u ofronte familjeve që ikin nga lufta, persekutimi ose dëshpërimi ekonomik një rrugë drejt shtetësisë.