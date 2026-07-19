“Vëllim, vëllim, vëllim” – shefi i Nissan tregon gabimin që i kushtoi kompanisë

Pak më shumë se një vit pasi ka filluar punën, CEO i Nissan, Ivan Espinosa, ka bërë ndryshime rrënjësore në prodhuesin japonez të veturave.
Një plan masiv për uljen e kostove është duke u zhvilluar, i cili parashikon eliminimin e rreth 20,000 vendeve të punës dhe mbylljen e shtatë fabrikave dhe dy studiove të dizajnit.
Kompania gjithashtu po e ul ndjeshëm kapacitetin vjetor të prodhimit nga 3.5 milionë në 2.5 milionë njësi dhe po e ul numrin e platformave nga 13 në vetëm 7.
Plani i rimëkëmbjes Re:Nissan parashikon gjithashtu nxjerrjen në treg të automjeteve të reja shumë më shpejt se më parë.
Sipas strategjisë së re, koha e zhvillimit për modelet e gjeneratës së ardhshme do të ulet nga 52 në 37 muaj.
Ndoshta elementi më i rëndësishëm i përpjekjes së rimëkëmbjes është rinovimi i linjës duke prezantuar një mori modelesh në të gjithë markën kryesore Nissan dhe divizionin luksoz Infiniti.
Ndërsa këto veprime synojnë të hapin rrugën për një të ardhme më të mirë, Espinosa po hedh një vështrim prapa në atë që shkoi keq nën udhëheqjen e mëparshme.
“Më parë, ishte si, në rregull, ne duam, vëllim, vëllim, vëllim. Kjo nuk është një mënyrë e mirë për të drejtuar një kompani veturash”, deklaroi ai.