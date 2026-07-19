Alpine zbulon veturën e parë sportive elektrike

35,450. Kaq janë prodhuar A110 që nga lansimi i modelit origjinal në vitin 1969.
Shumica i përkasin gjeneratës së dytë, e cila debutoi në vitin 2017 dhe doli nga linja e montimit për herë të fundit disa ditë më parë kur vetura e 28,701- të u përfundua në Dieppe.
Dega e performancës e Renault tashmë po e paraprin modelin e gjeneratës së tretë, megjithëse nuk do të jetë një pasardhës i drejtpërdrejtë.
E njohur aktualisht si A110 Future, vetura në zhvillim është në thelb një provë.
Motori me benzinë 1.8 litra me turbo i montuar pas ulëseve është zhdukur.
Alpine po zëvendëson motorin me katër cilindra, i cili i ka rrënjët te modeli i ri Megane RS, me një konfigurim me dy motorë, duke ruajtur njëkohësisht edhe tërheqjen në rrotat e pasme.
Mbani mend, ky është shumë më tepër sesa thjesht një konvertim elektrik i veturës së vjetër.
Është një zhvillim krejtësisht i ri i bazuar në Platformën e Performancës Alpine (APP).
Meqenëse është ende herët për gjeneratën e ardhshme të A110, Alpine nuk ka dhënë detaje rreth shumicës së specifikimeve teknike