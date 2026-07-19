BMW X5 i ri bën histori me pesë lloje motorësh

X5 i ri do të hyjë në histori si modeli i parë i prodhimit të BMW-së me pesë lloje motorësh: benzinë, naftë, hibrid plug-in, elektrik dhe hidrogjen.
Megjithatë, ende mungon diçka, të paktën në momentin e lansimit: një motor i madh V8.
Fillimisht, SUV-i luksoz do të jetë i disponueshëm vetëm me motorë me gjashtë cilindra, por ka lajme të mira.
Një motor me tetë cilindra po vjen.
Siç pritej, BMW po e rezervon motorin V8 4.4 litra me dy turbo për një M të X5-it të saj të ripërtërirë.
Edhe pse ende nuk ka një emër zyrtar, thuhet se do të quhet X5 M60.