Banorët e Gazës mbështesin Spanjën në finalen e Kupës së Botës

Ndërsa pritet finalja e Kupës së Botës mes Spanjës dhe Argjentinës, shumë tifozë të futbollit në Rripin e Gazës kanë shprehur mbështetjen e tyre për Spanjën, duke e lidhur këtë me qëndrimet e qeverisë spanjolle dhe sportistëve spanjollë në mbështetje të palestinezëve.
Ahmed al-Bozm, 33 vjeç, tha se do të bëjë tifo për Spanjën sepse, sipas tij, ajo “qëndroi pranë Palestinës”. Ai i dërgoi një mesazh edhe futbollistit Lamine Yamal, duke shpresuar që Spanja të fitojë trofeun dhe të ngrejë edhe flamurin palestinez.
Megjithëse interesimi për finalen është i madh, banorët e Gazës përballen me vështirësi për ta ndjekur ndeshjen për shkak të mungesës së energjisë elektrike dhe karburantit për gjeneratorët.
Për të mbajtur gjallë frymën sportive, ish-futbollisti Adnan al-Afifi ka organizuar ndeshje simbolike në Klubin Sportiv të Palestinës në Gaza City, i vetmi klub futbolli që vazhdon të funksionojë në zonë. Ndeshjet u zhvilluan mes ekipeve që përfaqësonin Palestinën dhe Spanjën dhe përfshinë edhe një sistem simbolik VAR.
Mbështetja për Spanjën lidhet edhe me njohjen zyrtare të Shtetit të Palestinës nga qeveria spanjolle në maj 2024, si dhe me deklaratat publike të solidaritetit nga figura sportive si Lamine Yamal dhe trajneri Pep Guardiola.
Trajneri i ekipit të futbollit të amputuar të Gazës, Hatem al-Maghribi, tha se gjestet e tilla kanë një rëndësi të madhe për palestinezët, duke shtuar se lojtarët e ekipit të tij, megjithëse kanë humbur gjymtyrë nga lufta, nuk e kanë humbur mirënjohjen ndaj atyre që kanë mbështetur Palestinën.
Sipas Adnan al-Afifit, futbolli në Gaza po përpiqet të ringrihet, por shumica e stadiumeve janë jashtë funksionit ose janë shndërruar në strehimore për familjet e zhvendosura. Aktualisht, aktivitetet sportive zhvillohen kryesisht në fusha të vogla, ku organizohen turne lokalë.
Edhe pse mbështet Spanjën, al-Afifi theksoi se kjo nuk do të thotë armiqësi ndaj Argjentinës, duke e cilësuar atë si një nga kombëtaret më të mëdha të futbollit botëror.
Sa i përket rezultatit, Hatem al-Maghribi beson se Argjentina ka një avantazh falë Lionel Messit, ndërsa Ahmed al-Bozm parashikon fitore 3-1 për Spanjën pas vazhdimeve, pasi ndeshja, sipas tij, do të përfundojë 1-1 në kohën e rregullt. /mesazhi