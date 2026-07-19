Ford tërheq mbi 770 mijë automjete për shkak të defekteve teknike

Ford po tërheq 770,000 kamionë dhe SUV në dy tërheqje.
Në njërën, ka një defekt në transmision.
Tërheqja e transmisionit është më e madhja nga të dyja, duke prekur 741,195 automjete.
Ato janë Ford F-150 i vitit 2021 , Lincoln Aviator i viteve 2020-2021, Ford Explorer i viteve 2020-2021, Lincoln Navigator i viteve 2018-2021 dhe Ford Expedition i viteve 2018-2021.
Këto modele mund të kenë një transmision që aktivizon përkohësisht butonin e parkimit ndërsa automjeti është në lëvizje.
Nëse kjo ndodh, mund të dëmtohen pjesët e parkimit të transmisionit , të cilat më pas mund të mos jenë në gjendje ta mbajnë në mënyrë efektive automjetin.
Kjo mund të shkaktojë rrokullisjen e tij.
Ford thotë se është në dijeni të 24 raporteve për dëmtime materiale, 7 raporteve për lëndime fizike dhe 2 raporteve për lëndime emocionale që potencialisht lidhen me këtë çështje.
Prodhuesi i automjeteve do ta zgjidhë problemin duke instaluar softuerin e përditësuar PCM.
Ford po tërheq gjithashtu modelin Bronco të viteve 2022-2026.