Ballina Auto Ford tërheq mbi 770 mijë automjete për shkak të defekteve teknike

Ford tërheq mbi 770 mijë automjete për shkak të defekteve teknike

Ford po tërheq 770,000 kamionë dhe SUV në dy tërheqje.

Në njërën, ka një defekt në transmision.

Tërheqja e transmisionit është më e madhja nga të dyja, duke prekur 741,195 automjete.

Ato janë Ford F-150 i vitit 2021 , Lincoln Aviator i viteve 2020-2021, Ford Explorer i viteve 2020-2021, Lincoln Navigator i viteve 2018-2021 dhe Ford Expedition i viteve 2018-2021.

Këto modele mund të kenë një transmision që aktivizon përkohësisht butonin e parkimit ndërsa automjeti është në lëvizje.

Nëse kjo ndodh, mund të dëmtohen pjesët e parkimit të transmisionit , të cilat më pas mund të mos jenë në gjendje ta mbajnë në mënyrë efektive automjetin.

Kjo mund të shkaktojë rrokullisjen e tij.

Ford thotë se është në dijeni të 24 raporteve për dëmtime materiale, 7 raporteve për lëndime fizike dhe 2 raporteve për lëndime emocionale që potencialisht lidhen me këtë çështje.

Prodhuesi i automjeteve do ta zgjidhë problemin duke instaluar softuerin e përditësuar PCM.

Ford po tërheq gjithashtu modelin Bronco të viteve 2022-2026.

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