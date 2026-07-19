Venezuela i jep medaljen shtetërore një shpëtimtari turk për shpëtimin e 38 personave nga tërmetet

Shtetasi turk Ibrahim Eser, i cili ndihmoi në shpëtimin e 38 personave të bllokuar nën rrënoja pas dy tërmeteve që goditën Venezuelën, u nderua me Medaljen e Heroit të Venezuelës nga presidentja në detyrë Delcy Rodriguez, në vlerësim të përpjekjeve të tij të jashtëzakonshme.
Që në momentet e para pas tërmeteve, Eser gjithashtu i siguroi Anadolu-t pamje dhe informacione që dokumentonin katastrofën, duke ndihmuar në paraqitjen e përmasave të tragjedisë para opinionit ndërkombëtar.
Gjatë një ceremonie të zhvilluar në stadiumin Jorge Luis Garcia Carneiro në La Guaira, Rodriguez ia dorëzoi medaljen Eserit, si dhe pjesëtarëve të agjencive të sigurisë dhe emergjencave të Venezuelës që morën pjesë në përpjekjet e shpëtimit dhe koordinimit pas katastrofës.
Duke folur në ceremoni, Rodriguez vlerësoi ekipet e shpëtimit për përkushtimin e tyre, duke theksuar se ata i kishin kryer detyrat me nder dhe dinjitet, kishin luftuar pa u lodhur për të shpëtuar jetë dhe kishin mishëruar shpirtin e qëndrueshmërisë dhe solidaritetit të Venezuelës.
Duke folur për Anadolu, Eser përshkroi takimin e tij me Rodriguez, procesin që çoi në marrjen e çmimit dhe ceremoninë.
Ai tha se Rodriguez kishte marrë pjesë së fundmi në inaugurimin e një qyteti me tenda të ngritur nga Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave të Turqisë (AFAD), ku ambasadori i Turqisë në Karakas, Naci Aydan Karamanoglu, kishte përmendur punën humanitare të Eserit.
Eser tha se më pas Rodriguez iu afrua personalisht dhe i tha:
“Ajo më falënderoi dhe tha: ‘Kam ndjekur ty dhe punën tënde online. Faleminderit për gjithçka’. Pastaj iu drejtua ekipit të saj dhe tha: ‘Duhet t’i japim Ibrahim një çmim. Ai me të vërtetë e meriton’ ”, kujtoi ai.
Eser tha se më vonë mori një telefonatë nga pallati presidencial, ku iu kërkuan informacione për identitetin e tij dhe kohën që kishte qëndruar në Venezuelë, përpara se të informohej se Rodriguez dëshiron t’i dorëzojë medaljen.
Eser tha se një moment i veçantë gjatë ceremonisë i mbeti veçanërisht në mendje.
Ai theksoi se Rodriguez përshëndeti të pranishmit, por nuk u dha dorën atyre. Megjithatë, ajo iu drejtua atij me emër, i mbajti dorën dhe e falënderoi personalisht për përpjekjet e tij, një gjest që ai e përshkroi si shumë domethënës.
Ajo që ke bërë është një burim nderi dhe krenarie”, tha Eser t’i ketë thënë presidentja.
Eser gjithashtu theksoi se në ceremoni morën pjesë shumë ministra të kabinetit dhe zyrtarë të lartë, përfshirë ministrat e Brendshëm, të Jashtëm dhe të Mbrojtjes.
“Të gjithë, qofshin njerëz që i njihja apo jo, erdhën të më përshëndesnin. Vazhdimisht thoshin: ‘Turk, faleminderit për gjithçka,’” tha ai.