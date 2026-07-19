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iPhone juaj do t’ju paralajmërojë kur dikush përpiqet t’ju mashtrojë

Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndalur në kohë reale përpjekjet për mashtrim.

Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modelet tipike të mashtrimeve, si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave dhuratë, investimet e rreme apo kërkesat për të ndarë të dhëna të ndjeshme.

Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekt i një mashtrimi, iPhone do të shfaqë menjëherë një paralajmërim në ekran.

Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgojë para, të mos ndajë fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjekë udhëzimet e personit në anën tjetër.

Sipas Apple, analiza kryhet drejtpërdrejt në pajisje, pa dërguar përmbajtjen e bisedave në serverët e kompanisë, duke ruajtur kështu privatësinë e përdoruesve.

Ky mekanizëm është pjesë e përmirësimeve të reja të sigurisë në iOS 27 dhe synon të mbrojë përdoruesit nga format gjithnjë e më të sofistikuara të mashtrimeve digjitale, të cilat vitet e fundit kanë shkaktuar humbje të mëdha financiare në mbarë botën.

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