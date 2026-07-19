2027 viti i madh i Apple me 6 modele të reja iPhone

iPhone 18 Pro Max , iPhone 18 Pro dhe iPhone Ultra – telefoni i parë i palosshëm i Apple – pothuajse kanë ardhur, por viti 2027 është edhe më i rëndësishëm për Cupertinon.
Atëherë pritet që Apple të lansojë jo më pak se gjashtë iPhone të rinj.
Gjithashtu, iPhone mbush 20 vjeç në vitin 2027 dhe është e natyrshme të pritet që modeli i përvjetorit të kryesojë listën e iPhone-ve më të mirë për t’u blerë.
Mund ta keni dëgjuar tashmë se Apple planifikon t’i ndajë ngjarjet e lansimit të iPhone.
Për shkak të kësaj, disa modele ka shumë të ngjarë të shfaqen në vitin 2026, ndërsa të tjerat do të mbeten pezull deri në fillim të vitit 2027.
Modelet e lartpërmendura 18 Pro Max, 18 Pro dhe iPhone i palosshëm priten në vitin 2026.
Kjo do të thotë që iPhone 18 bazë dhe iPhone 18e me çmim të përballueshëm do të zbulohen në fillim të vitit 2027.
Shtojini kësaj edhe iPhone Air 2 të mundshëm , dhe po shohim mundësinë e fillimit të vitit 2027 me tre modele të reja iPhone.
Megjithatë, kjo nuk është fundi i historisë.
Në shtator të vitit 2027 (nëse Apple i përmbahet traditave), do të dalë në shitje seria e ardhshme e iPhone-ve.
Kjo do të ishte familja iPhone 20, pasi Apple ka shumë të ngjarë të mos e përdorë emrin 19 në favor të numrit 20, pasi iPhone mbush 20 vjeç në vitin 2007.
Që do të thotë se do të marrim modelet Pro dhe iPhone Ultra 2 eventual në vitin 2027, ndërsa iPhone 20 i zakonshëm dhe iPhone 20e (i shoqëruar nga iPhone Air 3 i supozuar) janë të rezervuara për vitin 2028.
Pra, po shohim jo më pak se gjashtë modele të reja iPhone në vitin 2027.