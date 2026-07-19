Motorola G77 5G sjell kamerë 108 MP

Në treg po qarkullon një ofertë promocionale për telefonin e ri Motorola G77 5G, i cili vjen me specifika të avancuara dhe një bonus që po e bën veçanërisht tërheqës për konsumatorët.
Sipas njoftimeve nga tregu, blerësit e këtij modeli përfitojnë falas një AirFryer me vlerë të konsiderueshme, si pjesë e një fushate promocionale që zgjat për një periudhë të kufizuar dhe deri në përfundimin e stokut. Përfitimi i dhuratës realizohet përmes regjistrimit online brenda afatit të caktuar.
Motorola G77 5G vjen me kamerë kryesore 108 megapikselë, e cila synon të ofrojë detaje të larta dhe cilësi më të mirë fotografike edhe në kushte të ndryshme ndriçimi. Pajisja përfshin gjithashtu kamerë ultra të gjerë për fotografi panoramike, si dhe kamerë frontale për selfie dhe video-thirrje.
Prodhuesi thekson se telefoni është i pajisur me funksione të inteligjencës artificiale, të cilat rregullojnë automatikisht parametrat e fotografisë sipas skenës, duke synuar rezultate më të qëndrueshme pa nevojë për ndërhyrje manuale.
Pajisja ofron 256 GB memorie të brendshme dhe 8 GB RAM, duke mundësuar ruajtjen e një sasie të madhe të të dhënave dhe përdorim më të rrjedhshëm të aplikacioneve.
Gjithashtu, telefoni mbështet rrjetet 5G, duke ofruar shpejtësi më të larta në shkarkim, transmetim dhe komunikim online.
Kombinimi i specifikave teknike dhe dhuratës promocionale e bën Motorola G77 5G një nga ofertat më të diskutuara në këtë segment. Për konsumatorët, përveç pajisjes mobile, përfshihet edhe një produkt shtesë për përdorim në shtëpi, duke rritur interesin për blerje në këtë periudhë promocionale.