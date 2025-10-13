Vendet arabe në bashkëpunimin ushtarak me Izraelin gjatë agresionit në Gaza?!

Gazeta amerikane The Washington Post ka zbuluar se disa vende arabe, të cilat kanë qenë kritikë të ashpër publikë të Izraelit gjatë agresionit në Gaza, kanë mbajtur fshehurazi bashkëpunim të ngushtë ushtarak dhe të inteligjencës me të, si pjesë e një mekanizmi të fshehtë rajonal mbrojtës të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Sipas dokumenteve të rrjedhura amerikane të analizuara nga The Washington Post në bashkëpunim me Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Investigativë (ICIJ), të paktën gjashtë vende arabe – Arabia Saudite, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Katari – morën pjesë në një kornizë të njohur si Struktura Rajonale e Sigurisë (RSC), ndërsa Kuvajti dhe Omani janë të listuara si kandidatë për anëtarësim në të ardhmen.
Sipas dokumenteve, kjo strukturë sigurie u krijua nën mbikëqyrjen e Komandës Qendrore të SHBA-së (CENTCOM) për të shërbyer si një rrjet sekret për ndarjen e informacionit, organizimin e manovrave dhe koordinimin e operacioneve, me qëllim kundërshtimin e ndikimit iranian dhe forcimin e lidhjeve ushtarake me Izraelin. Të gjitha takimet u klasifikuan si “sekret dhe të mbrojtura nën kujdesin e SHBA-së”, me udhëzime të rrepta që ndalonin fotografimin ose kontaktin me median. Dokumentet tregojnë se memo të brendshme madje mbulonin detajet e “ushqimit kosher” të ofruar për pjesëmarrësit izraelitë, duke përfshirë një ndalim të mishit të derrit dhe ushqimeve të detit në takimet e përbashkëta.
Gjatë tre viteve të fundit, ky kuadër ka organizuar një seri samitesh sigurie dhe ushtrimesh ushtarake në vendet arabe dhe perëndimore, nga Bahreini dhe Jordania në Bazën Ajrore Al Udeid në Katar dhe madje edhe Fort Campbell në Kentucky. Një raport i klasifikuar përshkruante ushtrime në terren për të gjetur dhe shkatërruar tunelet nëntokësore – një teknologji që Izraeli e ka përdorur në konfliktet e tij me Hamasin – ndërsa një tjetër përshkruante manovra të mbajtura në Egjipt shtatorin e kaluar, duke përfshirë forca nga Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Arabia Saudite, Jordania, Egjipti, Greqia, India, Mbretëria e Bashkuar dhe Katari.
Qëllimi i deklaruar i iniciativës, sipas dokumenteve, është të arrijë koordinim në kohë reale midis sistemeve të mbrojtjes, radarëve, komunikimeve kibernetike dhe sistemeve të mbrojtjes nga raketat, duke integruar kështu të dhënat nga radarët dhe sensorët e vendeve pjesëmarrëse në një rrjet të vetëm amerikan për t’iu kundërvënë raketave dhe droneve iraniane. Dokumentet zbuluan gjithashtu se dy vende arabe të paemërtuara i kanë ofruar inteligjencë të drejtpërdrejtë Forcave Ajrore të SHBA-së dhe se pjesëmarrësit tani po përdorin një platformë të patentuar enkriptimi për komunikim të menjëhershëm me Uashingtonin dhe kryeqytetet aleate.
Bashkëpunimi ka shkuar përtej dimensionit rajonal për të përfshirë aleancën e inteligjencës “Pesë Sytë”, e cila përfshin Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Kanadanë, Australinë dhe Zelandën e Re, duke treguar natyrën globale të projektit. Planet e ardhshme përfshijnë krijimin e një “Qendre të Sigurisë Kibernetike në Lindjen e Mesme” dhe një “Qendre të Bashkimit të Informacionit” për të lehtësuar ndarjen e të dhënave dhe për të kryer trajnime të përbashkëta dixhitale midis ekspertëve izraelitë dhe arabë.
Dokumentet zbulojnë se Arabia Saudite ka luajtur një rol kyç brenda këtij kuadri, duke ofruar inteligjencë për Izraelin dhe vendet e tjera arabe mbi situatat në Siri dhe Jemen dhe mbi aktivitetet e ISIS. Ajo gjithashtu mori pjesë në një takim të madh të mbajtur janarin e kaluar në Fort Campbell, i cili përfshinte trajnime mbi zbulimin dhe neutralizimin e tuneleve të sulmit – një teknikë e përdorur nga Izraeli në luftën e tij në Gaza. Takime të tjera përfshinin informime saudite-amerikane mbi aktivitetet ruse, turke dhe kurde në Siri, së bashku me përditësime mbi kërcënimin e Houthi-t në Jemen dhe operacionet e ISIS në Irak dhe Siri.
Uashingtoni e sheh sistemin si një zgjatim të Marrëveshjeve të Abrahamit dhe një përpjekje për të ndërtuar një normalizim gradual të sigurisë midis Izraelit dhe botës arabe, duke hapur rrugën për formimin e një sistemi më të gjerë rajonal mbrojtës. /tesheshi