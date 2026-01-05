Vendet e BE-së kërkojnë respektimin e ligjit ndërkombëtar pas veprimit ushtarak të SHBA-së në Venezuelë

Njëzet e gjashtë vende anëtare të Bashkimit Evropian (BE) bënë thirrje të dielën vonë për qetësi dhe përmbajtje, duke kërkuar respektimin e ligjit ndërkombëtar pas veprimit të fundit ushtarak të SHBA-së në Venezuelë, transmeton Anadolu.
“BE-ja bën thirrje për qetësi dhe përmbajtje nga të gjithë aktorët, për të shmangur përshkallëzimin dhe për të siguruar zgjidhje paqësore të krizës. BE-ja kujton se në të gjitha rrethanat, parimet e ligjit ndërkombëtar dhe Karta e OKB-së duhet të mbështeten”, thuhet në deklaratën e përbashkët të lëshuar nga shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.
Deklarata e mbështetur nga 26 vende anëtare me përjashtim të Hungarisë, kujton “përgjegjësinë e veçantë” të anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të mbështetur parimet e ligjit ndërkombëtar “si shtyllë e arkitekturës ndërkombëtare të sigurisë”.
“BE-ja ka deklaruar vazhdimisht se (presidenti i kapur i Venezuelës) Nicolas Maduro nuk ka legjitimitetin e një presidenti të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe ka mbështetur një tranzicion paqësor drejt demokracisë në vend të udhëhequr nga Venezuela, duke respektuar sovranitetin e tij. E drejta e popullit venezuelian për të përcaktuar të ardhmen e tij duhet të respektohet”, thuhet në deklaratë.
Deklarata thekson nevojën për të adresuar dhe luftuar “krimin e organizuar transnacional dhe trafikimin e drogës” përmes bashkëpunimit të qëndrueshëm, “në respekt të plotë të ligjit ndërkombëtar dhe parimeve të integritetit territorial dhe sovranitetit”.
“Ne jemi në kontakt të ngushtë me SHBA-në si dhe me partnerët rajonalë dhe ndërkombëtarë për të mbështetur dhe lehtësuar dialogun me të gjitha palët e përfshira, duke çuar në një zgjidhje të negociuar, demokratike, gjithëpërfshirëse dhe paqësore të krizës, të udhëhequr nga venezuelasit”, nënvizon deklarata.
BE-ja kërkon respekt për vullnetin e popullit venezuelian për të “rivendosur demokracinë dhe për të zgjidhur krizën aktuale”, theksohet më tej.
“Të gjithë të burgosurit politikë në Venezuelë duhet të lirohen pa kushte. Autoritetet konsullore të vendeve anëtare të BE-së punojnë në koordinim të ngushtë për të mbrojtur sigurinë e qytetarëve të BE-së, përfshirë ata që mbahen të ndaluar ilegalisht në Venezuelë”.
Deklarata erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se veprimi ushtarak amerikan ndaj Venezuelës rezultoi në kapjen e presidentit Nicolas Maduro dhe gruas së tij Cilia Flores, duke thënë se do të vendosë kontrollin amerikan mbi vendin për momentin, me trupa amerikane nëse është e nevojshme.
Maduro dhe Flores zbarkuan në New York të shtunën vonë dhe po mbahen në një qendër paraburgimi në Brooklyn. Ata përballen me akuza federale amerikane të lidhura me trafik droge dhe bashkëpunim të dyshuar me bandat e përcaktuara si organizata terroriste.
Maduro i ka mohuar akuzat dhe zyrtarët në kryeqytetin e Venezuelës, Karakas, kanë bërë thirrje për lirimin e çiftit.