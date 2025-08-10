Vendet e rajonit vazhdojnë të përballen me zjarre për shkak të temperaturave të larta

Vendet e rajonit vazhdojnë të përballen me rrezik nga zjarret si rezultat i temperaturave të larta të ditëve të fundit, transmeton Anadolu.
Në Shqipëri, në 24 orët e fundit janë regjistruar 38 vatra zjarri në pjesë të ndryshme të vendit, prej të cilave 7 mbeten aktive, njoftojnë mediat lokale.
Zjarret kanë detyruar evakuimin e dhjetëra familjeve në jug të Shqipërisë, konkretisht në Qarkun e Vlorës.
Ndërkohë, Qendra për Menaxhimin e Krizave në Maqedoninë e Veriut njoftoi se deri në orën 09:00 të ditës së sotme, në vend janë regjistruar 22 zjarre, prej të cilave 21 janë shuar dhe njëri mbetet aktiv, në Parkun Nacional Jasen në pjesën perëndimore.
Më herët, Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka zgjatur gjendjen e krizës për 30 ditë të tjera, për shkak të rrezikut të vazhdueshëm nga zjarret, duke ruajtur ndalimin e lëvizjes në pyje deri më 31 gusht.
Ndërkaq, edhe Kosova po vazhdon të përballet me vatra të zjarrit, ku sipas raportimeve të autoriteteve 18 vatra po vazhdojnë të jenë aktive.
Agjencia për Menaxhimin Emergjent (AME), duke raportuar për periudhën nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 2 të drekës, tha se janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në territorin e Kosovës.
“Sipas të dhënave të pranuara në Qendrën Operative të Agjencisë, janë regjistruar gjithsej 37 vatra zjarri në vend. Prej tyre, 18 vazhdojnë të jenë aktive, ndërsa 19 janë lokalizuar”, njofton AME.
Agjencia tha se menaxhimi i situatës po zhvillohet në koordinim të plotë me Njësitë Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit, derisa falënderoi zjarrfikësit për përkushtimin dhe përballjen në terren me zjarrin.