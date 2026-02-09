Venezuela liron të paktën 35 të burgosur politikë, përfshirë figura të opozitës

Venezuela ka liruar të paktën 35 të burgosur politikë, përfshirë disa figura të profilit të lartë të opozitës, në një veprim që përkon me përpjekjet e udhëheqjes së përkohshme të vendit për të forcuar marrëdhëniet me SHBA-në, transmeton Anadolu.
Midis të liruarve ishin politikanët e opozitës, Juan Pablo Guanipa dhe Perkins Rocha, sipas deklaratave nga një sindikatë shtypi venezueliane, zyrtarë të partisë opozitare dhe anëtarë të familjes.
Organizata e të drejtave Foro Penal tha se të paktën 35 persona u liruan të dielën.
Grupi raportoi javën e kaluar se më shumë se 650 persona që i konsideron të burgosur politikë mbetën në paraburgim në të gjithë vendin.
Autoritetet nuk lëshuan menjëherë një njoftim zyrtar. Megjithatë, ditët e fundit, udhëheqësja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, tha se kishte ndërmend të mbyllte El Helicoide, një kompleks paraburgimi i kritikuar prej kohësh nga grupet e të drejtave të njeriut, dhe përshkroi planet për një ligj të gjerë amnistie.
Lirimet vijnë pas kapjes muajin e kaluar të ish-Presidentit Nicolas Maduro nga autoritetet amerikane, një ngjarje që riformësoi peizazhin politik të Venezuelës. Që atëherë, Rodriguez, e cili më parë shërbeu si nënpresidente, ka ndërmarrë hapa për të riorientuar politikën e jashtme të vendit, duke bashkëpunuar me administratën e presidentit amerikan, Donald Trump dhe duke ridrejtuar eksportet e naftës drejt SHBA-së, sipas The New York Times.
Udhëheqësja e opozitës, Maria Corina Machado, përshëndeti njoftimet në një mesazh në platformën amerikane të mediave sociale X, duke thënë: “Sot venezuelianët i mirëpresin heronjtë tanë në shtëpi… Ata dalin me forcë dhe dinjitet prekës”.