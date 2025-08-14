Veriu i Gazës përjeton “rritje të madhe” të sulmeve ajrore izraelite

Gjatë 12 orëve të fundit, në veri të Rripit të Gazës është shënuar një rritje e madhe e sulmeve ajrore izraelite në zona ku banorët kishin ikur kohët e fundit.
Në Jabalia, Beit Hanoon, Beit Lahiya dhe lagjet lindore të qytetit të Gazës, ushtria izraelite po ndjek një strategji të qëndrueshme që synon shkatërrimin e plotë dhe pengimin e civilëve të kthehen në shtëpitë e tyre.
Këto veprime po zhvillohen si pjesë e një plani izraelit për pushtimin e Gazës.
Sipas ndjenjës që mbizotëron në terren, pasi banorët të dëbohen nga qyteti i Gazës drejt jugut, kjo do të jetë lëvizja përfundimtare. /mesazhi