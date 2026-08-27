Vetëm 100 të tilla, Silverado 2026 bëhet edhe më i fuqishëm me 602 kuaj fuqi

Chevrolet Silverado 1500 i gjeneratës aktuale po i jep lamtumirën tregut me një version të veçantë dhe jashtëzakonisht të rrallë. Callaway Cars dhe Waldoch Crafts do të prodhojnë vetëm 100 ekzemplarë të Silverado 1500 RST Launch Edition 2026.
Ky projekt kombinon motorin 6.2-litër V8 me paketën supercharged SC602 të Callaway, duke e çuar fuqinë në 602 kuaj fuqi dhe çift-rrotullimin në 560 lb-ft.
Supermakina e pickup-ëve nuk ndalet vetëm te motori. Waldoch ka instaluar një sistem pezullimi sportiv të ulët, rrota aliazh 22-inç dhe elemente të personalizuara të karrocerisë, duke i dhënë Silverado-s një pamje shumë më agresive.
Çdo automjet do të jetë i numërtuar individualisht, me pllaka identifikuese në kabinë dhe në ndarjen e motorit, ndërsa blerësit mund të zgjedhin mes katër ngjyrave.
Për më tepër, automjetet do të kenë edhe garanci shtesë 3-vjeçare ose 36,000 milje nga Callaway dhe Waldoch, krahas garancisë origjinale të General Motors.
Çmimi pritet të nisë nga rreth 90 mijë dollarë, ndërsa prodhimi do të fillojë më vonë gjatë vitit 2026.
Me vetëm 100 njësi, ky Silverado nuk është thjesht një pickup më i fuqishëm — është një edicion koleksionist dhe një lamtumirë e veçantë për gjeneratën aktuale, përpara se Chevrolet të prezantojë Silverado-n e ridizajnuar për vitin 2027.