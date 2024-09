Vetëm në Japoni, mungesa e shoferëve të kamionëve do të kompensohet me një megaprojekt

Në Japoni, po luftojnë me mungesën e fuqisë punëtore, veçanërisht në segmentin e transportit tokësor.

Kamionët nuk janë problemi, por mungesa e shoferëve profesionistë është një problem në rritje.

Vlerësimet thonë se deri në vitin 2030, Japonisë do t’i mungojnë 36 për qind të shoferëve.

Prandaj, është duke u konsideruar një zgjidhje jokonvencionale, e cila pasi të zbatohet, mund të zëvendësojë 25,000 shoferë.

Rripi transportues është pjesë e transportit horizontal në fabrika, magazina dhe të gjitha objektet ku kërkohet transport linear i artikujve të ngjashëm.

Në Japoni, ata po mendojnë të ndërtojnë një sistem transporti automatik të ngjashëm me rripin transportues.

Një rrip i tillë gjigant transportues do të lidhte Tokion dhe Osakën, që në përkthim do të thotë se do të ishte deri në 500 kilometra.

Parashikohet që kapaciteti ditor i transportit të jetë në nivelin e 25 mijë kamionëve, ku ngarkesa do të transportohet në një lloj maune pa shtytje.

Japan Times raporton se projekti i Autoflow Road pritet të përfundojë në vitin 2034 dhe vlerësohet se kostoja e ndërtimit mund të kalojë 23 miliardë dollarë.

Duket si një ide e mirë sepse e njëjta zgjidhje do të zvogëlonte efektin e mungesës së fuqisë punëtore, dhe bllokimin e autostradave si pasojë e largimit të 25 mijë kamionëve.