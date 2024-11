Vetëmohimi asht shpirti i gjallnis

Nji nga fletët e vitit asht edhe vjeshta,

për të jam ul me i shkru kta rreshta:

Gjethet janë vyshk, fillojnë me ra,

pema që i rriti u thotë s’ju mbaj ma!

Pema që deri ‘dje’ me gjethe ishte plot,

‘petku’ i zhvishet nuk e ndalon dot.

Njena pas tjetrës gjethet fluturojnë,

në valzimin e tyne sikur garojnë…

Në heshtje pema sikur vëzhgon,

rrugëtim të mbarë gjetheve u uron!

Me vetëmohim udhëtimin e marrin,

që sërish pemës gjethe t’i dalin.

Ashtu e zhveshun dimnin do ta kaloië,

për hir të gjallnis do të durojë!

Burhan Fili