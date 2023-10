Vetura elektrike e Apple mund të ketë vonesa nëse nuk gjen partner

Pak është thënë për veturën e shumëpritur elektrik nga Apple gjatë 12 muajve të fundit dhe sipas një analisti, po bëhet gjithnjë e më e pamundur që kjo veturë të lansohet në vitet e ardhshme nëse gjigandi i teknologjisë nuk mund të bëjë përparim të shpejtë.

Analisti, Ming-Chi Kuo, ka sugjeruar që Apple duhet të miratojë një lloj strategjie blerjeje nëse është serioze për të hyrë në hapësirën e automobilave në vitet e ardhshme.

Ndërsa analisti nuk specifikon se çfarë lloj blerjesh do të përfitonte Apple nga realizimi, ka pak dyshime se nëse ecni vetëm do të zgjasë zhvillimin e iCar, shkruan Car Scoops..

Një strategji e tillë do të ishte gjithashtu në kundërshtim me pjesën më të madhe të industrisë së EV, ku partneritetet dhe konsolidimi po bëhen gjithnjë e më të zakonshme. Një nga raportet e fundit gjithëpërfshirëse për EV të Apple erdhi në dhjetor të vitit të kaluar.

Ky raport sugjeroi që kompania kishte vendosur kundër zhvillimit të një veture plotësisht autonome dhe se në vend të kësaj do të ndërtonte një me kontrolle tradicionale të pajisura me sisteme të avancuara të ndihmës së shoferit. I njëjti raport tregoi se Apple kishte shtyrë datën e planifikuar të lansimit të veturës nga 2025 në 2026.

Individët e industrisë thonë se udhëheqësi i projektit të veturave Apple, Kevin Lynch, fillimisht kishte kërkuar që kompania të lansonte një veturë autonome të Nivelit 5 në 2025, por tani duket më e mundshme që iCar thjesht të ofrojë funksione autonome të drejtimit në autostrada.