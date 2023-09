Vetura Tesla e ridizajnuar e Modelit 3

Modeli 3 sjell me vete një trup edhe më aerodinamik dhe një brendshme të përmirësuar, dhe bateritë tani sigurojnë një udhëtim deri në 629 kilometra në skenarin më të mirë.

Gjashtë vjet pas premierës së bestsellerit të Teslas, i cili deri më tani ka gjetur rrugën për më shumë se dy milionë klientë në mbarë botën, kompania amerikane e veturave prezantoi një botim të rifreskuar të “treshit” popullor, e cila në fazën e zhvillimit fshihej pas emrit Project.

Me ndryshime të mira në trup, silueta e të cilit mbeti e njëjtë, Modeli 3 mund të mburret me një rezultat edhe më të mirë përsa i përket aerodinamikës, gjë që në fund të fundit ndihmon në kursimin e energjisë.

Ndër detajet e reja bien në sy janë kutitë e ndryshme të dritave LED të përparme dhe të pasme, shenjat e reja dhe dizenjot e reja prej alumini 18 dhe 19 inç pas të cilave fshihet pezullimi i përmirësuar dhe gama e ngjyrave të trupit është zgjeruar me dy opsione shtesë (Ultra Red dhe Stealth Grey).

Brendësia e gjerë, në të cilën alumini është i pranishëm mes materialeve të veshjes, sjell me vete ndriçimin e ri të ambientit, një ekran qendror të dallueshëm 15,4 inç me skaje më të vogla dhe izolim dukshëm më të mirë të zërit. Levat e mëparshme në kolonën e drejtimit për kontrollin e treguesve të drejtimit dhe fshirësit janë zëvendësuar nga çelësat në timon, dhe pasagjerët në ulëset e pasme mund të kontrollojnë multimedian dhe klimatizimin përmes një ekrani të ri 8 inç. Versioni më i shtrenjtë Long Range vjen me një sistem audio me 17 altoparlantë.

Pak më i gjatë dhe më i ulët se paraardhësi i tij, modeli bazë 3 me lëvizje me rrota të pasme (RWD) i montuar në rrota “Photon” 18 inç mund të udhëtojë deri në 513 kilometra (WLTP) me një karikim të vetëm baterie, dhe në versionin me rreze të gjatë me dy motorë elektrikë dhe me lëvizje përmes të dy akseve deri në 629 kilometra, që është dhjetë për qind më mirë në krahasim me versionet e mëparshme.

Në rrotat opsionale 19-inç “Nova”, diapazoni zvogëlohet me 41 kilometra në rastin e parë dhe me 49 kilometra në të dytën.

Modeli 3 i përmirësuar tërësisht duhet të jetë i disponueshëm për klientët në Evropë në fund të tetorit.