Vetura Tesla më e lirë tani kushton më pak se 40,000 dollarë

Veturat Tesla tani janë më të lira se sa kanë qenë ndonjëherë pas një serie uljesh çmimesh të ndërmarra nga prodhuesi i makinave të Elon Musk këtë vit.

Sipas Business Insider, brenda natës, kostoja e modelit 3 të nivelit fillestar të Tesla-s ra në 39,990 dollarë, nga çmimi i fundit prej 41,990 dollarësh.

Tesla zbriti çmimin për sedanin pasi rregullat e reja rreth kredisë federale të taksës së automjeteve elektrike hynë në fuqi të martën.

Tesla gjithashtu uli çmimet e SUV-ve të saj Model Y me 3,000 dollarë.

Kompania kohët e fundit shtoi një SUV më të lirë Model Y në faqen e saj të internetit që dikur ishte një opsion “jashtë menysë”. Kjo makinë tani fillon nga 46,990 dollarë para stimujve, nga 49,990 dollarë.

Ja sa kushtojnë të gjitha modelet e Tesla-s:

Model 3: 39,990 dollarë

Model 3 Performance: 52,990 dollarë

Model Y: 46,990 dollarë

Model Y Long Range: 49,990 dollarë

Model Y Performance: 53,990 dollarë

Model X: 94,990 dollarë

Model X Plaid: 104,990 dollarë

Model S: 84,990 dollarë

Model S Plaid: 104,990 dollarë