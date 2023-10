Veturat elektrike të Jaguar do të kenë qasje në rrjetin e Tesla Supercharging

Jaguar ka njoftuar se ka nënshkruar një marrëveshje me Tesla për të pasur qasje në rrjetin në zgjerim të rrjetit të Tesla Supercharging në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.

Për më tepër, kompania zbuloi zyrtarisht se modelet e saj elektrike të gjeneratës së ardhshme, të cilat do të lansohen në vitin 2025, do të përfshijnë lidhësin e karikimit të Standardit të Karikimit të Amerikës së Veriut (NACS) të zhvilluar nga Tesla.

Me fjalë të tjera, modelet e reja do të jenë në gjendje të Supercharge pa nevojën e një përshtatësi.

Jaguar nuk harroi klientët e saj aktualë, të cilët po drejtojnë Jaguar I-Pace.

Plani është që të furnizohen përshtatës NACS nga Tesla për drejtuesit e I-Pace, sapo të jenë në dispozicion, shkruan InsideEVs.

Supozohet se përshtatës të tillë mund të shfaqen në treg në vitin 2024, sepse ky vit u përmend nga disa prodhues të tjerë që u regjistruan për kalimin nga lidhësi i karikimit CCS1 në NACS në Amerikën e Veriut.

Jaguar shton se miratimi i NACS do të jetë gjithëpërfshirës, duke përfshirë veturat, njësitë e karikimit në shtëpi dhe përshtatësit për modelet më të vjetra.

Kompania gjithashtu rithekson se, si pjesë e strategjisë Reimagine të Jaguar Land Rover, marka Jaguar do të bëhet një markë moderne luksoze tërësisht elektrike.

Marrëveshja me Tesla-n është pjesë e strategjisë për krijimin e një ekosistemi global të veturave elektrike.

Siç është lënë të kuptohet, është vetëm çështje kohe derisa të dëgjojmë se marka Land Rover do të përdorë gjithashtu lidhësin e karikimit NACS. Do të ishte e vështirë të imagjinohej se do të kishte zgjidhje të ndryshme brenda një grupi automobilistik.

Lista e markave që synojnë të inkorporojnë hyrjet e karikimit NACS në veturat e tyre në Amerikën e Veriut, duke filluar nga viti 2025, ka kaluar tashmë numrin 10. Lista përfshinë marka si: Ford, General Motors, Rivian, Volvo Cars, Polestar, Mercedes-Benz, Nissan, Fisker, Honda (me Acura) dhe Jaguar dhe Aptera.