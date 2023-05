VIDEO/ Ky hamburger i mbuluar me ar kushton plot 700 dollarë

Një hamburger i mbuluar me ar, kushton 700 dollarë në Filadelfia. Në fund të faqes kryesore të menusë në Kopshtin e Birrarisë Drury në Philly është një burger shumë i shtrenjtë.

Ky është një hamburger mishi Wagyu me havjar, tartuf i zi i freskët, i mbushur me një erëz të vjetër irlandeze dhe i spërkatur me mjaltë.

Patate të skuqura janë të përfshira, si dhe pak konjak i Louis XIII, i cili kushton rreth 5000 dollarë për shishe.

George Tsiouris, një bashkëpronar i kopshtit të birrarisë, tha se Standardi i Artë ka të bëjë me mënyrën e gëzuar të gatimit.

“Ne jemi të ngazëllyer për t’u ofruar mysafirëve tanë disa opsione të mahnitshme, kreative dhe të shijshme me konceptin tonë të ri të menusë,” tha ai./abcnews