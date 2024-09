Vitamina C 500 me Zink dhe D3/ Forcuesi më i mirë i imunitetit

Vitamina C është teper e rendesishme gjatë gjithë vitit por sidomos gjatë stinës të verës, ku përballemi me viroza të ndryshme dhe rënie të imunitetit.

Vetë mjekët pohojnë rëndësinë që mbart kjo vitaminë për organizimi.

Vitamina C 500 me Zink dhe D3 nga Fortex ne bustina pluhuri, pihet pa ujë, është shumë e shijshme, si dhe mund të mbahet lehtësisht në xhep apo çantë.

Ky suplement ndihmon në nxitjen e prodhimit të qelizave të bardha të gjakut të njohura si limfocitet dhe fagocite, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër infeksionit.

Studimet dhe të dhenat shkencore, kanë treguar se, Vitamina C 500 me zink dhe D3 është një mrekulli për shëndetin e njeriut dhe forcuesi më i mire i imunitetit për të parandaluar sëmundjet, apo kalimin me sa më pak pasoja.