Vitin e kaluar, gjermanët eksportuan më shumë vetura elektrike sesa importuan

Eksportet e veturave elektrike të Gjermanisë do të tejkalojnë ndjeshëm importet e vitit 2023, tregojnë shifrat nga zyra e statistikave.

Prodhuesit gjermanë eksportuan 786,000 automjete elektrike vitin e kaluar, 58 për qind më shumë se në vitin 2022, zbuloi Destatis, me një vlerë eksporti prej 36 miliardë euro.

Importi i veturave elektrike është rritur me 23,5 për qind, në 446 mijë automjete, me vlerë 14,1 miliardë euro,

Vendin e parë në listën e destinacioneve për veturat elektrike gjermane e zuri Holanda me një peshë eksporti prej 15.6 për qind. Britania dhe Belgjika pasojnë me aksione prej rreth 14 për qind.

Shumica e veturave elektrike janë importuar nga Kina vitin e kaluar, me një peshë prej 29 për qind, dy herë më shumë se në vitin 2022, ka llogaritur Destatis.

Pasojnë Koreja e Jugut dhe Republika Çeke, me një pjesë në importet gjermane në vitin 2023 prej rreth nëntë për qind.

Veturat elektrike përbënin vetëm një të katërtën e eksporteve të kompanive gjermane të veturave vitin e kaluar, të cilat dorëzuan 1.7 milionë automjete vitin e kaluar, 13 për qind më shumë se në vitin 2022, tregojnë të dhënat statistikore. Vlera e eksporteve ishte 65.3 miliardë euro.

Blerësi kryesor ishte SHBA-të me një peshë prej 13.4 për qind në eksport. Britania dhe Kina pasojnë me aksione përkatësisht 11¸2 dhe dhjetë për qind.

Importet e automjeteve me motorë me djegie të brendshme u rritën me 10 për qind, në rreth 1.1 milionë automjete me vlerë 28.1 miliardë euro, raportoi Destatis, pa specifikuar vendet e origjinës.