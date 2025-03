Vizita e Ruttes dëshmi e angazhimi të NATO-së për sigurinë në Kosovë, thonë nga Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes së Kosovës ka komentuar vizitën e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-së Mark Rutte në Kosovë.

Në një përgjigje për Tëvë1 nga kjo ministri kanë thënë vizita e Ruttes thekson angazhimin e aleancës më fuqishme ushtarake në botë për stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë dhe rajon.

“Vizita e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte pritet të realizohet këtë të martë (11.03.2025), ndërsa thekson angazhimin e vazhdueshëm të NATO-s për stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor”, thuhet nga Ministra e Mbrojtjes për televizionin.

Rutte gjatë vizitës në Kosovës do të takohet me presidenten Vjosa Osmani me të cilën do të kenë edhe një konferencë të përbashkët për media.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s do të takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti.