Volkswagen Amarok Camper u prezantua në panairin në Dusseldorf

Salloni Caravan në Dusseldorf është duke u zhvilluar dhe Volkswagen ka prezantuar ndër të tjera Amarok Camper, pra dy shembuj.

Pikapi i gjeneratës së dytë Amarok bazohet në platformën e përmirësuar T6 të modelit Ford’s Ranger dhe tani është transformuar në një kamper falë modifikimeve të bëra nga Genesis Import GmbH nga Schwarzach.

Modeli bazohet në versionin e fuqishëm PanAmericana dhe është i pajisur me një pezullim të modifikuar dhe goma BFGoodrich AT. Ka një tendë dhe një tendë të fortë në çati dhe ka edhe një tendë.

Rripat origjinale u zëvendësuan me një grup Delta. Pikapi i madhësisë së mesme mori fenerë shtesë në pjesën e pasme, si dhe në çati, për të ndriçuar më mirë rrugën gjatë udhëtimeve në Skandinavi dhe “vende ekzotike”.

Amarok është i pajisur me fenerët LED matricë, dritat e pasme LED dhe ulëset e përparme të rregullshme elektronikisht, dhe gjithashtu ka një ekran të madh me prekje 12 inç, tapiceri lëkure dhe një pult të mbështjellë me lëkurë.

Nën kapuç është një motor 3.0-litërsh turbodiesel V6 që zhvillon 238 kuaj/fuqi dhe 600 Nm çift rrotullues, i shoqëruar me një transmetim automatik me dhjetë shpejtësi dhe lëvizje me të gjitha rrotat 4Motion.