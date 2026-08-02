Volkswagen Atlas 2027 – më modern, më i fuqishëm dhe më i kushtueshëm

Volkswagen Atlas i gjeneratës së dytë debutoi në fillim të këtij viti.
Ai do të dalë në shitje për vitin e modelit 2027 dhe do të ketë një dizajn të ri të jashtëm, një kabinë të ripërtërirë dhe një sistem fuqie të përmirësuar.
Gjithashtu do të jetë më i shtrenjtë.
VW Atlas SE i vitit 2027 do të fillojë nga 43,135 dollarë (37,736 euro).
Atlas i vitit 2027 vjen me një motor me katër cilindra 2.0 litra me turbo të përmirësuar. Ai prodhon 282 kuaj fuqi.
Kur ai të dalë në shitje më vonë këtë vit, do të jetë një nga opsionet më të shtrenjta të SUV-ve me tre rreshta.