Volkswagen më në fund mund t’i japë Golf R një motor më të madh

Volkswagen Group duket se po e ruan më të mirën për në fund. Motori i tij me pesë cilindra me turbo po i afrohet daljes në pension, por jo para se motori 2.5 TFSI të gjejë rrugën e tij në një Golf të fortë.
Një raport i ri nga Autocar pretendon se motori me pesë cilindra në linjë i Audi RS3, do të fuqizojë një version të nivelit më të lartë të modelit të ri të Wolfsburgut, i cili përkon me 25-vjetorin e nën-markës R në vitin 2027.
Nëse e gjithë kjo ju duket e njohur, kjo ndodh sepse tashmë flitet për t’i dhënë Golf R një cilindër shtesë. Në vitin 2020, u raportua për planin e VW për të futur “EA855” në ndarjen e motorit, por u përball me rezistencë nga Ingolstadt.
Gjërat kanë ndryshuar që atëherë, pasi një markë tjetër e VW Group ka fituar tashmë qasje në motorin më të madh; Cupra Formentor VZ5 mori njësinë Audi me gati 400 kuaj fuqi.
Ndërsa nuk do të ishte Golfi i parë i pajisur me një motor me pesë cilindra, një R me mbi 400 kuaj fuqi do të ishte më i fuqishmi në historinë e makinës më të shitur të VW.
Varianti më i fuqishëm pritet të vijë ekskluzivisht me një DSG të përditësuar me shtatë shpejtësi, pas rënies së ndërruesit manual nga provimi te Golf R vitin e kaluar.
Nëse një Golf R me pesë cilindra është me të vërtetë në rrugë, VW mund të huazojë gjithashtu diferencialin e pasmë mekanik të vektorizimit të momentit rrotullues nga vëllai i tij më i sofistikuar.
Përdorimi i ndarësit të çift rrotullues mund të rrisë shanset e saj për t’u bërë makina më e shpejtë e prodhimit të kompanisë në Ferrin e Gjelbër, një titull që aktualisht mbahet nga Golf GTI Edition 50, i cili ka një kohë xhiro prej 7:46.13.
Me shumë mundësi nuk do të jetë i lirë. Golf R333, ende i pajisur me motorin e njohur “EA888” 2.0 litra, kishte një çmim marramendës në Gjermani prej 76,410 eurosh, ndërsa edhe një Golf R i rregullt fillon nga 55,540 euro.
Në krahasim, homologu i tij amerikan duket të jetë një çmim i volitshëm prej 48,325 dollarësh para se të shtohen opsionet. Sa i përket asaj se kush do të blinte një Golf R me pesë cilindra në vend të RS3, përgjigjja qëndron pjesërisht në stilin e karrocerisë.
Në SHBA, RS3 ofrohet vetëm si limuzinë, duke i lënë fansat e hatchback-ut të drejtohen te VW. Diku tjetër, varianti 2.5 litra do t’u pëlqente atyre që kërkojnë Golf-in me performancën më të lartë të epokës së djegies.
Mk9 është konfirmuar tashmë si një model tërësisht elektrik, megjithëse gjenerata aktuale mund të mbetet në prodhim edhe gjatë dekadës së ardhshme.