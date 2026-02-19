Volkswagen po shet një SUV kabriolet me ndërrues manual

Konfiguruesit e makinave janë një burim i pafund zbulimesh të papritura. Kohët e fundit kemi parë ulëse prej cope materiali rrobash në S-Class-in e ri, por çfarë mendoni për një SUV të kabriolet me një ndërrues manual shpejtësie?
T-Roc Cabriolet, pothuajse i harruar i Volkswagen, është ende i disponueshëm dhe po, mund të porositet me tre pedale.
Në një kthesë ironike, Golf GTI ka qenë vetëm automatik për dy vitet e fundit, megjithatë kjo pajisje me lartësi të lartë ju lejon të vozisni vetë.
T-Roc është në thelb një Golf i ripërpunuar mbi shtylla, dhe ndërsa crossover-i i rregullt ka kaluar në një gjeneratë të dytë, homologu i tij i kabriolet mbetet i bllokuar në Mk1.
Kur e mendoni, kabriolet-i i vetëm i VW nuk do të ketë një pasardhës të gjeneratës së ardhshme, pasi prodhimi përfundon në mesin e vitit 2027.
Por nëse jetoni në Evropë, ka ende kohë për të marrë T-Roc Cabriolet, një pasardhës shpirtëror të Eos me çati të fortë.
Meqenëse çatia me çati të ulët bazohet në T-Roc origjinal të lansuar në vitin 2017, ai paraqet dizajnin e vjetër dhe mjaft të shkëlqyer të brendshëm të VW. Kjo do të thotë shumë butona dhe çelësa fizikë në vend që të zhvendosen pothuajse të gjitha funksionet në një ekran me prekje.
Konfiguratori gjerman është gjithashtu një kujtesë se VW ende shet makina me ajër të kondicionuar manual.
Megjithatë, T-Roc Cabriolet nuk është i lirë. Me 37,560 euro para opsioneve, është rreth 7,000 euro më i shtrenjtë se crossover-i i ri T-Roc.
Në fakt, është më afër çmimit me Tiguan-in më të madh (39,175 euro) sesa me makinën e tij donatore.
Ndërsa T-Roc Cabriolet na tërhoqi vëmendjen për stilin e tij të karrocerisë, VW ofron edhe modele të tjera me një ndërrues manual dhe dizajnin e vjetër të panelit.
Polo supermini dhe Touran minivan janë ende në Evropë, me Polon që ofron edhe një kuti shpejtësie të mirë me pesë shpejtësi të modës së vjetër. Edhe Golf i gjeneratës aktuale ruan një pedal tufe në versionet më të ulëta të pozicionuar poshtë GTI.