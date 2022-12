​Volkswagen prezanton një SUV elektrike me një autonomi prej 700 km

Volkswagen ka njoftuar se do të investojë 460 milionë euro në fabrikën e tij në Wolfsburg për ta përgatitur atë për prodhimin e modelit kompakt elektrik të ridizajnuar ID.3 dhe një SUV kompakt elektrik.

SUV do të përdorë një variant të ri të platformës mekanike MEB të destinuar për makinat elektrike (MEB+), e cila do të mundësojë shpejtësi më të shpejtë të karikimit dhe distanca më të gjata, tha kryeshefi ekzekutiv i prodhuesit gjerman, Thomas Schaefer.

Modeli i ri do t’i bashkohet automjeteve elektrike ekzistuese SUV ID.4 dhe ID.5 në sallone, shtoi Schaefer.

Ai do të përdorë bateritë e standardizuara të prodhuesit të automjeteve, të cilat do të prodhohen në një fabrikë në Salzgitter, Gjermani, duke filluar nga viti 2025.

VW nuk dha një afat kohor për prodhimin e SUV-it të ri. Platforma e saj MEB+ do të mundësojë rreze deri në 700 km dhe do të përmirësojë ndjeshëm kohën e mbushjes, në mbushës të shpejtë me fuqi 175 deri në 200 kW.