Volkswagen sjell mbi 10 modele të reja në vitin 2026

Pavarësisht konkurrencës, Volkswagen ende mund të konkurrojë në pothuajse çdo segment, nga veturat e vogla hatchback deri te SUV-të me madhësi të plotë.
Ky vit është një vit veçanërisht i ngjeshur për prodhuesin e automjeteve, me lansime të shumta produktesh që synojnë të përballojnë konkurrencën, veçanërisht në segmentin e automjeteve elektrike.
Në të njëjtën kohë, një model është hequr tashmë nga tregu, pasi minivani i vjetër Touran nuk ekziston më pas 11 vitesh në treg.
Modelet e reja që pritet të vijnë janë: VW ID. Polo, VW ID. Cross, VW ID.3 Neo, VW Golf dhe T-Roc plotësisht hibrid, VW ID.4, Volkswagen Atlas, VW: The Chinese Offensive.
Ofensiva përfshin gjithashtu ID. Era 9X, ID. Unyx 08 dhe një koncept SUV nga marka e pavarur Jetta.