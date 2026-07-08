Ballina Auto Volkswagen sjell mbi 10 modele të reja në vitin 2026

Volkswagen sjell mbi 10 modele të reja në vitin 2026

Pavarësisht konkurrencës, Volkswagen ende mund të konkurrojë në pothuajse çdo segment, nga veturat e vogla hatchback deri te SUV-të me madhësi të plotë.

Ky vit është një vit veçanërisht i ngjeshur për prodhuesin e automjeteve, me lansime të shumta produktesh që synojnë të përballojnë konkurrencën, veçanërisht në segmentin e automjeteve elektrike.

Në të njëjtën kohë, një model është hequr tashmë nga tregu, pasi minivani i vjetër Touran nuk ekziston më pas 11 vitesh në treg.

Modelet e reja që pritet të vijnë janë: VW ID. Polo, VW ID. Cross, VW ID.3 Neo, VW Golf dhe T-Roc plotësisht hibrid, VW ID.4, Volkswagen Atlas, VW: The Chinese Offensive.

Ofensiva përfshin gjithashtu ID. Era 9X, ID. Unyx 08 dhe një koncept SUV nga marka e pavarur Jetta.

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