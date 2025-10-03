Volkswagen ul prodhimin e ID.4 në SHBA pasi shitjet nuk kanë arritur pritshmëritë e kompanisë

Volkswagen ka njoftuar se do të ulë prodhimin e SUV-it elektrik ID.4 në fabrikën e saj në Chattanooga, pasi shitjet nuk kanë arritur pritshmëritë e kompanisë.
Si pasojë, 160 punonjës do të dërgohen në pushim të përkohshëm nga puna, duke filluar nga fundi i tetorit.
Kompania do të mbulojë 80% të pagës bazë të tyre dhe do t’u sigurojë përfitime të plota gjatë këtij periudhe.
Prodhimi i modeleve Atlas dhe Atlas Cross Sport do të vazhdojë normalisht.
Shitjet e ID.4 në SHBA kanë rënë 65% gjatë gjysmës së parë të vitit 2025, ndërsa viti 2024 shënoi vetëm 17,000 njësi të shitura.
Volkswagen thotë se vendimi është i bazuar në tregun dhe kërkesën aktuale, duke mos ndryshuar angazhimin për portofolin e saj elektrik.