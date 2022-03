Volvo po teston karikimin e automjeteve elektrike me valë me një kompani taksie në Suedi

Një përzgjedhje taksish në Goteborg, Suedi, e operuar nga Cabonline, operatori më i madh i taksive në rajonin nordik të Evropës, do të jetë pjesë e një projekti pilot për të testuar karikimin me valë për automjetet elektrike për Volvo.

Sipas mediave të huaja, duke funksionuar paksa si karikuesit e telefonit me valë në shumë automjete, drejtuesit që përdorin karikimin me valë thjesht do të duhet të parkojnë afër automjetin e tyre për të filluar karikimin dhe nuk kanë nevojë të dalin fare prej tij.

“Gothenburg Green City Zone na lejon të provojmë teknologji të reja emocionuese në një mjedis real dhe t’i vlerësojmë ato me kalimin e kohës për një prezantim më të gjerë të mundshëm në të ardhmen”, tha Mats Moberg, kreu i Kërkimit dhe Zhvillimit në Volvo Cars.

“Testimi i teknologjive të reja të karikimit së bashku me partnerë të zgjedhur është një mënyrë e mirë për të vlerësuar opsionet alternative të karikimit për makinat tona të ardhshme”.