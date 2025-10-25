Von der Leyen: Evropa në përpjekje për pavarësi nga lëndët e para kritike kineze

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Evropa duhet të përpiqet për pavarësi në lëndët e para kyç kineze duke kërkuar burime alternative nga vendet e tjera, transmeton Anadolu.
“Në javët dhe muajt e fundit, Kina ka shtrënguar në mënyrë dramatike kontrollet e eksportit mbi materialet e rralla të tokës dhe baterive. Të paktën deri në një farë mase, kjo është pjesë e një fërkimi më të gjerë ekonomik midis Kinës dhe Shteteve të Bashkuara, por ka një ndikim të madh tek ne këtu në Bashkimin Evropian”, tha von der Leyen në një konferencë në Berlin.
“Ne të gjithë e dimë se sa të rëndësishme janë metalet e rralla të tokës për industrinë tonë, qoftë për makina, gjysmëpërçues apo pajisje ushtarake. Vendimet e shpallura nga qeveria kineze më 9 tetor paraqesin një rrezik të konsiderueshëm”, shtoi ajo.
Më parë këtë muaj, Kina tha se po rrit kontrollet e eksportit për pesë metale të rralla të tokës, përveç shtatë që shpalli në prill të këtij viti. Janë gjithsej 17 metale të rralla të tokës.
Kufizimet e reja, të njoftuara nga Ministria e Tregtisë, erdhën përpara takimit midis presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe homologut të tij kinez Xi Jinping më 30 tetor.
Von der Leyen theksoi se këto veprime do të “pengojnë rëndë vendet e tjera përveç Kinës, nga zhvillimi i një industrie të metaleve të rralla dhe kjo kërcënon stabilitetin e zinxhirëve globalë të furnizimit dhe do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në kompanitë evropiane”.
“Nëse merrni parasysh se mbi 90 për qind e konsumit tonë të magneteve të metaleve të rralla vijnë nga importet nga Kina, shihni rreziqet këtu për Evropën dhe sektorët e saj më strategjikë industrialë, nga automobilat te motorët industrialë, varësia nga hapësira ajrore, mbrojtja dhe hapësira ajrore ose çipat e inteligjencës artificiale dhe qendrat e të dhënave”, tha udhëheqësja evropiane.
Von der Leyen tha se “qëllimi është të krijohen burime alternative të lëndëve të para kritike në afat të shkurtër, të mesëm dhe të gjatë për industritë tona evropiane”.
“Ne do të përshpejtojmë punën për partneritete kritike të lëndëve të para me vende si Ukraina dhe Australia, Kanadaja, Kazakistani, Uzbekistani, Kili dhe Groenlanda. Evropa nuk mund t’i bëjë gjërat më në të njëjtën mënyrë. E mësuam këtë mësim me dhimbje me energjinë, nuk do ta përsërisim me materialet kritike”, tha ajo.