Von der Leyen: Ukraina po lufton për idealet e Europës, pushtuesi ka dështuar

Ukraina po lufton për idealet e Europës që ne festojmë sot, tha von der Leyen. Putini dhe regjimi i tij i kanë shkatërruar këto vlera dhe tani po përpiqen t’i shkatërrojnë ato vlera dhe këtu në Ukrainë.

Ajo shtoi se “agresori tashmë ka dështuar në mënyrë dramatike”, duke iu referuar Rusisë. Sipas saj, pushtuesit janë nxjerrë zvarrë nga burgjet dhe janë dërguar për luftuar në emër të Rusisë.

Von der Leyen shton se fryma e Ditës së Europës është solidariteti dhe Zelensky mund të llogarisë në atë solidaritet nga BE-ja për sa kohë të jetë e nevojshme. /abcnews

We continue to do everything in our power to erode Putin’s war machine and his revenues.

@EU_Commission proposed an 11th package of sanctions.

The focus is now on cracking down on circumvention, together with our international partners ↓ https://t.co/XjZR4VSeI6

