Vrasësi serial britanik pranon vrasjen e 17-vjeçares në vitin 1999

Vrasësi serial britanik Steve Wright të hënën u deklarua fajtor për rrëmbimin dhe vrasjen e 17-vjeçares Victoria Hall në vitin 1999, vite para se të vriste pesë gra të tjera, transmeton Anadolu.
Gjatë një seance gjyqësore, Wright, 67-vjeç, i njohur edhe në mediat britanike si Mbytësi i Suffolkut – pranoi rrëmbimin dhe vrasjen e Hall, sipas një deklarate nga prokurorët.
Ai gjithashtu u deklarua fajtor për tentativën e rrëmbimit të Emily Doherty, atëherë 22-vjeç, natën para se Hall të zhdukej.
Sipas BBC, Hall, një studente e nivelit A, u zhduk pas një nate në Felixstowe, Suffolk. Trupi i saj u gjet lakuriq në një hendek pesë ditë më vonë, rreth 32 km larg.
“Drejtësia më në fund është arritur për Victoria Hall pas 26 vitesh”, tha Samantha Woolley, prokurorja që drejtoi çështjen.
Wright u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2008 për vrasjen e pesë grave në dhe përreth Ipswich midis 30 tetorit dhe 10 dhjetorit 2006.
Sipas BBC-së, kjo shënon herën e parë që Wright pranon se është vrasës.
Dënimi i tij do të jepet të premten.