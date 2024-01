Vrasja e Al-Arourit një akt terrorist, tha Haniyeh

Ismail Haniyeh e quajti vrasjen një “vrasje të pamenduar”, një “agresion brutal” dhe një “krim të hapur që demonstron, edhe një herë, brutalitetin që kryhet nga okupimi kundër popullit tonë”.

“Është gjithashtu një shkelje e sovranitetit libanez – që përfaqëson një zgjerim të fushës së agresionit izraelit kundër popullit tonë dhe kombit tonë,” tha ai.

“Okupimi është përgjegjës për çdo pasojë.”

Vrasjet na bëjnë më të fortë

Haniyeh thotë gjithashtu se al-Arouri lë pas “burra të fortë që do të mbrojnë tokën tonë”.

“Të gjitha këto atentate dhe sulme do të na bëjnë më të fortë dhe më të vendosur se kurrë. Kjo është historia e rezistencës dhe e lëvizjes sonë. Ne bëhemi gjithmonë më të fortë dhe më të vendosur”, tha Haniyeh, përpara se të përfundonte fjalimin e tij.

