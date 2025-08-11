Vrasja e ekipit të Al Jazeera nga Izraeli, paralajmërim për marrjen e Gazës

Palestinian journalists Anas al-Sharif and Mohammed Qraiqea were killed in an Israeli bombardment in Gaza. (Photo: via social media)

Gazetari Hani Mahmoud nga Gaza City tha se vrasja e të gjithë ekipit të Al Jazeera, që kishte raportuar për 22 muaj mbi bombardimet, urinë e detyruar dhe vdekjet masive në Gaza, vjen pak para një plani për të marrë nën kontroll qytetin.

Ekipi, përfshirë Anas al-Sharif dhe Mohammed Qraiqea, kishte dokumentuar sulmet ndaj njerëzve që prisnin ndihmë dhe kushtet e rënda në spitalet e rrethuara. Mahmoud theksoi se ushtria izraelite nuk ishte e kënaqur me raportimet që nxirrnin në pah krimet në terren.

Izraeli jo vetëm që ka pranuar sulmin me dron ndaj gazetarëve, por edhe e ka paraqitur si një “fitore”, gjë që sipas tij tregon se ditët e ardhshme në Gaza City do të jenë shumë të vështira. /mesazhi

