Vritet një polic në Serbi, Daçiqi thotë se i dyshuari është një kosovar

Një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur rëndë rreth orës 00:55 të enjten në Loznicë të Serbisë, ka konfirmuar ministri i Brendshëm serb, Ivica Daçiq. Daçiqi ka thënë se në vendngjarje u gjet pasaporta e një kosovari, i cili sipas tij, është i dyshuari kryesor për vrasjen.

Përveç pasaportës, në vendngjarje, sipas Daçiqit, është gjetur edhe një dokument gjerman i identifikimit. I dyshuari është me inicialet A.H., viti i lindjes 1991. Personi tjetër, siç raporton “N1”, është arrestuar megjithëse nuk i dihet identiteti.

Sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Brendshme, Daçiq ka thënë se rasti ka ndodhur rreth orës 00:55, kur zyrtarët policorë, teksa kanë qenë duke kontrolluar veturat në një pikë kontrolli në Lipniçki Shor, e kanë ndaluar një veturë të llojit Mercedes, me targa të Tutinit të Serbisë, në të cilën kanë qenë dy persona.

Më pas, njëri prej personave, sipas Ministrisë, ka shtënë me armë duke e goditur zyrtarin policor Nikolla Kërsmanoviq në gjoks, dhe zyrtarin policor Iliq Vjekosllav në shpatull, dhe më pas ka ikur. Të dy zyrtarët policorë janë transportuar në Spitalin e Lozninës, dhe Kërsmanoviq ka vdekur prej plagëve të marra.

Policia serbe ka ngritur dronë e helikopterë në kërkim të të dyshuarit.

Loznica është afër kufirit mes Serbisë dhe Bosnjës.

KOHA është në pritje të përgjigjes nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës në lidhje me rastin.

Vrasja e policit, reagon Vuçiqi

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, i ka dërguar telegram ngushëllimi familjes dhe kolegëve të policit të vrarë Nikolla Kërsmanoviq të enjten në Loznicë.

“Isha jashtëzakonisht i tronditur nga lajmi për vdekjen e policit Nikolla Kërsmanoviq, i cili u vra në një sulm tinëzar duke kryer me nder detyrën e tij të vështirë. Me dhimbje dhe pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të djalit dhe vëllait tuaj, policit trim Nikolla Kërsmanoviq. Përkushtimi i tij ndaj shërbimit kontribuoi pa masë në ruajtjen e sigurisë dhe paqes në vendin tonë. Humbja e tij është e pariparueshme, jo vetëm për ju, familjen e tij, por për mbarë vendin tonë. Nikolla ishte hero i vërtetë, i cili ia kushtoi jetën mbrojtjes së të tjerëve dhe guximi dhe profesionalizmi i tij e udhëhoqën në të gjitha sfidat dhe rreziqet që kishte shërbimi i tij. Ju lutem pranoni ngushëllimet e mia më të sinqerta. Ju ngushëlloftë forca dhe guximi që tregoi Nikolla në jetën e tij në këto kohë të vështira. Serbia nuk do ta harrojë kurrë sakrificën dhe përkushtimin e tij vetëmohues ndaj detyrës”, thuhet në telegram.