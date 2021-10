Vuçiq e quan Kurtin joracional, i bën thirrje NATO-s që të veprojë

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, e ka quajtur kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, njeri joracional.

Vuçiq gjatë takimit në Rashkë me liderët e serbëve në Kosovë, ka thënë se ka disa fuqi perëndimore se po tentojnë të destabilizojnë Serbinë. Vuçiq thotë se ekzistojnë tri arsye pse e gjithë kjo po ndodhë.

“Dëshira e tyre është të destabilizojnë gjithçka në mënyrë, që ata të menaxhojnë më mirë proceset. Mos harroni se qëllimi i tyre nuk është vetëm një Kosovë e pavarur, por edhe dobësimi i Serbisë. A mendoni se ndokujt nga ta i konvenon që sot Serbia është e para me paga në rajon? Se mund të investojë më tepër në kisha, manastire, fabrika dhe në ushtrinë e saj? Sigurisht se kjo, për këtë duan të ngadalësojnë Serbinë. Sa i përket pikës së parë, ata nuk do të heqin dorë. Sot kam frikë se kemi dikë që është krejtësisht joracional në Prishtinë dhe kemi njerëz keqdashës në bashkësinë ndërkombëtare që duan konflikte dhe duan të na tërheqin në to, natyrisht se unë do të doja të ruaja paqen, por edhe u them se nuk kemi zgjidhje”, u drejtua Vuçiq.

Ai tha se emocionet janë të pranishme në gjithçka që po ndodh, duke shtuar se pavarësisht se çfarë ndodh Serbia e Beogradi do të përkrahë serbët në Kosovë.

Ai tregon se ka presione edhe në Republika Srpska.

“Ne po përballemi me një periudhë të vështirë. Do të ketë presion mbi Republika Srpskan, para pranverës do të kërkohet zhdukja e saj dhe gjithçka do të bjerë mbi supet e Serbisë. Vendet më të fuqishme në botë do të punojnë për gjithë këtë”, ka shtuar Vuçiq.

Ai ka thënë se nëse përsëriten ngjarjet e tilla, atëherë Serbia është e gatshme të mbrojë fëmijët e saj.

“Unë nuk jam si të tjerët, kjo Serbi nuk është si dikur. Ne do të ruajmë paqen. E lus NATO-n që të kryejë punën e saj, i lus njerëzit nga Shqipëria që me dhunë të mos vënë rend, e nëse përsëritet kjo, atëherë përgjigja ime do të jetë e qartë si kristali. Në këtë luftë ku duhet të mbrojmë jetën e fëmijëve tanë, ju them me siguri, se ne do ta fitojmë atë”, ka thënë Vuçiq, që ka shtuar se është e pamundur të bisedohet me palën kosovare.

Vuçiq ka thënë se vet ka qenë ai që u ka bërë thirrje serbëve të mos sulmojnë ROSU-n.

Ai ka treguar se nuk do të lë një “Stuhi” të re.

“Kjo është arsyeja pse unë erdha këtu menjëherë. Serbia e Beogradi janë me ju”, tha Vuçiq.

Vuçiq ka shtuar se nuk dëshiron të futet shumë në të kaluarën, por tregon se si ishte refuzuar pika 14 e marrëveshjes së Brukselit, për anëtarësimin e Kosovës në OKB.

“Nuk dua të flas shumë për të kaluarën, ose për atë se sa ishim më parë e si ramë në 11 për qind. Unë do të kaloj nëpër zgjedhjet e këqija nga 99-ta, heshtje në pogromin tonë. Ku u fshehën përfaqësuesit tanë nën tryezë, ata pretenduan se lidhnin lidhëset e këpucëve, edhe kur Prishtina e shpalli pavarësinë e saj, dhe ne heshtëm në Beograd. Unë e di çfarë mendojnë njerëzit e zakonshëm. Por, unë do t’ju them diçka. Unë nuk nuk ju kam kërkuar që të jeni me mua sepse ju pëlqen diçka, sepse vështirë se ka ndonjë gjë të bukur që po ndodh në Kosovë e M. Unë jam plotësisht e sigurt se ju e dini shumë mirë që ne u luftuam dhe u përpoqëm të ruanim njerëzit dhe të mos rrezikonim të gjithë njerëzit dhe tërë Serbinë. Atëherë u refuzua e ashtuquajtura pika për anëtarësimin e Kosovës në OKB, edhepse thuajse gjithë ministrat e qeverisë së atëhershme të Serbisë ishin në favor të miratimit të saj”, ka thënë Vuçiq.