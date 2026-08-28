Vuçiq ofron të organizojë varrimin në Serbi të “Kasapit të Bosnjës”

Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, ka ofruar që Serbia të organizojë varrimin e kriminelit të dënuar serb të luftës të Bosnjës, Ratko Mlladiq, i njohur gjerësisht si “Kasapi i Bosnjës”, i cili vdiq të enjten në Hagë, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi RTS, Vuçiq u tha gazetarëve se nëse familja e Mlladiqit dëshiron që ai të varroset në Serbi, shteti do të organizojë procedurat.
Megjithatë, ai shtoi se ende nuk është konfirmuar asgjë, duke theksuar se janë dërguar ekipe për të ndihmuar me çështjet logjistike.
“Nuk mund të them asgjë më shumë për momentin, sepse nuk kemi marrë asgjë nga Haga”, tha Vuçiq.
Më pas, ai pretendoi se Haga “donte që Mlladiq të vdiste pas hekurave”.
“Tani kemi parë se Haga donte që Mlladiq të vdiste pas hekurave, nuk donin ta linin gjeneralin të vdiste në Serbi, të vdiste aty ku dëshironte, kjo është sjellje anti-civilizuese, sjellje pa precedent dhe pa justifikim”, tha Vuçiq.
Mlladiq vdiq të enjten në moshën 85-vjeçare derisa po vuante dënimin me burgim të përjetshëm në Hagë.
Në qershor të vitit 2021, Mekanizmi Ndërkombëtar Rezidual i OKB-së për Gjykatat Penale la në fuqi dënimin me burgim të përjetshëm të Mlladiqit për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera gjatë Luftës së Bosnjës të viteve 1992-1995.
Ai u shpall fajtor për 10 nga 11 akuzat, përfshirë gjenocidin në Srebrenicë, përndjekjen, shfarosjen, vrasjen, dëbimin, transferimin me forcë, terrorizimin e civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës dhe marrjen peng të personelit të OKB-së.
Më shumë se 8.000 burra dhe djem boshnjakë u vranë në Srebrenicë në korrik të vitit 1995, në një masakër të njohur si gjenocid nga gjykatat ndërkombëtare.
Mlladiq iu shmang drejtësisë për gati 16 vjet pas luftës. Ai u arrestua në maj të vitit 2011 në fshatin serb Lazarevo, pranë qytetit verior Zrenjanin dhe më pas u transferua në Hagë.
Arrestimi i tij prej kohësh ka qenë një nga kushte