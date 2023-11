​Vuçiq: S’do ta nënshkruaj marrëveshjen përfundimtare me Kosovën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq ka deklaruar se bashkësia ndërkombëtare insiston në nënshkrimin e marrëveshjes bazike me Kosovën, gjë që ai e ka refuzuar, por se populli i Serbisë duhet ta dijë që kjo do të ketë pasoja.

Këto komente Vuçiq i bëri pasi priti në takim nxënësit dhe arsimtarët e shkollës fillore “Sveti Sava”, nga Zherovnica e Komunës së Zveçanit, ku tha se ditët, javët dhe muajt nuk do të jenë të lehtë për Serbinë, pasi që përfaqësues të BE-së dhe SHBA-së, do të përpiqen të zgjidhin shumë gjëra në Kosovë, para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe para zgjedhjeve evropiane.

“Do të ketë më shumë presion dhe ata do të përfitojnë nga situata se Serbia ka diçka për të humbur, prandaj u thanë shqiptarëve, ne do t’iu vendosim sanksione, por ato nuk janë realisht sanksione dhe me këtë do të shantazhojmë Serbinë, sepse Serbia ka diçka për të humbur, për sa i përket imazhit dhe gjithçka tjetër. Kështu që shumë gjëra të vështira, jo shumë ditë, javë dhe muaj të lehtë janë përpara nesh, sepse ata do të përpiqen të zgjidhin shumë gjëra në Kosovë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe para zgjedhjeve evropiane”, tha ai.

Vuçiq ka komentuar edhe takimin që do ta ketë sot me gjeneralin Moisiloviq, ku tha se në këtë takim nuk do të ketë asnjë diskutim tjetër përvec situatës së sigurisë në Kosovë.

Ai shtoi se bashkësia ndërkombëtare insiston në marrëveshjen bazike me Kosovën dhe se populli i Serbisë duhet ta dijë se do të ketë pasoja.,

“Në thelb qëllimi i tyre është të na detyrojnë në një mënyrë ose në një tjetër të na fusin në një kornizë ligjore në të cilën do ta njohim pavarësinë e Kosovës në një mënyrë apo tjetër, dhe nuk është çështja nëse doni ta zgjidhni problemin me disa zgjedhje në veri, nëse doni ta zgjidhni problemin e mbajtjes së zgjedhjeve për Serbinë. Të gjitha këto janë probleme, por asnjëri prej tyre nuk është problemi më i madh apo thelbi i të gjithëve, nëse ju e zgjidhni çështjen e dokumentit, siç kemi zgjidhur ne, apo nëse e zgjidhni apo nuk e zgjidhni problemin e tabelave, asnjë nga këto nuk është vendimtare. Thelbësore është nëse do t’i lëmë ata në Kombet e Bashkuara apo jo, dhe në fund, nuk do ta bëjmë, por duhet të keni parasysh, është e lehtë të thuhet dhe është e lehtë për çdo person të thotë atë që dëshiron, ju vetëm duhet të nëse e dini se për këtë ka edhe pasoja.

Dhe populli i Serbisë duhet ta dijë këtë, dhe mos i lini t’iu gënjejnë se nuk do të ketë pasoja, do të ketë, dhe të gjitha këto kërcënime nuk ishin të kota gjatë gjithë këtyre muajve dhe të përpjekjet, pastaj të vijnë papritmas në Bruksel dhe nënshkruaj, për atë që e kam thënë pesë herë që është e pamundur, por nuk ia vlen, do të vazhdoje vetëm do të vazhdohet, atëherë do t’iu thonë çdo dite, pra ju tashmë e dini që Kosova ka sanksione, ndaj të gjithë kërkojnë nga ne të keni edhe ju”, tha ai.

Ai është pyetur sërish nëse do të nënshkruaj marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit.

“E kam thënë tashmë 1000 herë që nuk do ta bëj dhe këtë e kam thënë në vendet më të vështira, këtë ia kam thënë në fytyrën e Scholz-it, Macron-it dhe Melonit-it, ishin aty edhe Charles Michel, Borell dhe Lajçak, që para të gjashtëve ua thashë këtë, ua kam thënë këtë edhe më herët, nuk është problem ajo që do të them, vetëm iu kërkoj që të mos e reduktojmë politiken në slogane, që të përpiqemi t’ua shpjegojmë politiken qytetarëve tanë se është pak më e komplikuar dhe se duhet të kujdesuni për nuancat për t’u kujdesur se çfarë, si dhe në çfarë mënyre na pret në të ardhmen”, tha ai.

Ai shtoi se këto gjëra nuk do të jenë të thjeshta për Serbinë dhe është e nevojshme të ruhet stabiliteti dhe të mendohet se si dhe në çfarë mënyre do të bëjnë në të ardhmen./kp/