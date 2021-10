Vuçiq: Serbia do të vazhdojë qëndrimin e saj ndaj neutralitetit ushtarak

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se vendi i tij do të vazhdojë qëndrimin e tij ndaj neutralitetit ushtarak.

“Unë jam krenar për qëndrimin tonë ndaj neutralitetit ushtarak. Ne gjithashtu po rrisim kapacitetin tonë për t’u mbrojtur kundër çdo force që do të sfidojë lirinë e Serbisë”, tha ai.

Vuçiq mirëpriti ministrin e Jashtëm rus Sergey Lavrov, i cili po merr pjesë në samitin e 60-vjetorit të Lëvizjes së të Paangazhuarve në kryeqytetin Beograd të Serbisë.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp, Vuçiq theksoi se ai dhe Lavrov kishin takimin më të sinqertë deri më tani.

“Ne diskutuam situatën në rajon dhe shqetësimet e vendit tonë. Unë them që kemi marrë këshilla të rëndësishme nga Rusia për këtë çështje”, tha ai.

Vuçiq vuri në dukje se Serbia do të ruajë pozicionin e saj të neutralitetit ushtarak.

Ndërkaq Lavrov nga ana e tij tha se ata mbështesin një zgjidhje që është në interes të Serbisë gjatë Procesit të Dialogut Beograd-Prishtinë.

Duke nënvizuar se Rusia do të vazhdojnë të bashkëpunojnë me Serbinë në një nivel të lartë, Lavrov tha: “Vëllimi i tregtisë së jashtme u rrit me 17 për qind në krahasim me vitin e kaluar. Bashkëprodhimi i vaksinës ‘Sputnik V’ të zhvilluar nga Rusia kundër llojit të ri të koronavirusit (Covid- 19) do të kryhet në Serbi.”

Lavrov vuri në dukje se vendi i tij nuk është i përfshirë në punët e brendshme të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe nuk ka ushtruar asnjë presion. /trt