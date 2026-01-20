Vuçiq: Von der Leyen theksoi dëshirën e saj për pavarësi të BE-së, pritet përgjigjja e Trumpit

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq tha sot se presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen theksoi qartë ambicien e Bashkimit Evropian për të vendosur pavarësi të plotë politike dhe ekonomike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në hapjen e Forumit Ekonomik Botëror në Davos, transmeton Anadolu.
Vuçiq u tha gazetarëve se Von der Leyen theksoi disa herë në fjalimin e saj se, siç tha ai, distancimi politik midis BE-së dhe SHBA-së është një proces afatgjatë dhe se ajo foli për forcimin e Unionit përmes zgjerimit dhe bashkëpunimit më intensiv me partnerë të ngushtë.
Sipas tij, presidentja e KE-së theksoi rëndësinë e zgjerimit të mëtejshëm të BE-së, përfshirë Ukrainën si dhe mundësinë e anëtarësimit të ardhshëm të Norvegjisë dhe Islandës, me bashkëpunimin më të ngushtë me Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Vuçiq deklaroi se pas fjalimit të saj, ai foli me analistin amerikan Ian Bremer, me të cilin, tha ai, ndan shumicën e pikëpamjeve mbi mesazhet dhe pasojat e mundshme të paraqitura në Davos.
Ai shtoi se Von der Leyen i quajti sanksionet dhe tarifat e SHBA-së si një gabim të madh dhe tha se përgjigjja e BE-së do të ishte proporcionale, vendimtare dhe e unifikuar.
Sipas Vuçiqit, BE-ja planifikon t’i përgjigjet një politike të tillë duke zgjeruar marrëveshjet e tregtisë së lirë, përfshirë ato me vendet e Amerikës së Jugut brenda “Mercosur” si dhe me Meksikën, Indonezinë, Filipinet, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indinë.
Vuçiq tha se pritet një fjalim i fortë nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i cili, sipas tij, mund të shkojë në drejtim të kundërt me mesazhet e paraqitura në hapje të forumit.
Ai paralajmëroi se një thellim i mundshëm i mosmarrëveshjeve tregtare midis Evropës dhe SHBA-së mund të ketë efekt negativ në vendet e tjera, përfshirë Serbinë.
Presidenti serb tha gjithashtu se pret të marrë së shpejti ftesë për një vizitë zyrtare në Kinë.
Trump ka thënë se SHBA-ja duhet ta blejë Grenlandën për arsye sigurie kombëtare dhe për të penguar rivalët në Arktik. Ai ka kërcënuar me tarifa aleatët evropianë që kanë kundërshtuar kontrollin e Grenlandës nga SHBA-ja dhe kanë dërguar një numër të vogël trupash në territor.
Si Danimarka ashtu edhe Grenlanda kanë refuzuar çdo propozim për shitjen e territorit. Propozimi dhe kërcënimi me tarifa janë përballur me reagime të gjera në Evropë.