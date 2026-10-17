Vullnetarët myslimanë në Britani vlerësohen për kontributin humanitar

Në Mançester u mbajt edicioni i tretë i çmimeve “Purple Legacy Awards”, ku u nderuan vullnetarë myslimanë nga e gjithë Britania për angazhimin në mbledhjen e fondeve, organizimin e aktiviteteve bamirëse dhe mbështetjen e personave në nevojë.
Vullnetarë myslimanë nga rajone të ndryshme të Britanisë së Madhe u vlerësuan për kontributin e tyre në nisma humanitare dhe aktivitete bamirëse, gjatë ceremonisë së tretë vjetore të çmimeve “Purple Legacy Awards”, të organizuar nga organizata humanitare Human Appeal.
Në ceremoni morën pjesë rreth 150 vullnetarë, punonjës të organizatës dhe të ftuar nga Londra, Midlands, veriu i Anglisë dhe Skocia. Çmimet synojnë të vlerësojnë përkushtimin e individëve që angazhohen në mbledhjen e fondeve, organizimin e aktiviteteve bamirëse dhe mbështetjen e njerëzve në nevojë.
Sipas të dhënave të publikuara nga organizatorët, gjatë vitit 2026, deri në kohën e raportimit, 4.142 vullnetarë kishin kontribuar me gjithsej 15.205 orë punë vullnetare. Ky angazhim ka ndihmuar në realizimin e nismave humanitare dhe në mbështetjen e aktiviteteve bamirëse.
Gjatë ceremonisë u ndanë 20 çmime, si dhe pesë çmime të veçanta për angazhimin gjatë muajit të Ramazanit. Vlerësimet përfshinë kategori të ndryshme, ndër to udhëheqjen, mbledhjen e fondeve, ndikimin shoqëror dhe përkushtimin afatgjatë ndaj punës vullnetare.
Një nga vlerësimet kryesore iu dha Ali Khalidit, i cili u nderua me çmimin për arritje jetësore, në shenjë mirënjohjeje për kontributin e tij.
Përmes këtij aktiviteti, Human Appeal synon të nxjerrë në pah rëndësinë e punës vullnetare dhe rolin e saj në forcimin e solidaritetit shoqëror. Vullnetarët përbëjnë një mbështetje të rëndësishme për organizatat humanitare, duke kontribuar në mobilizimin e burimeve dhe realizimin e nismave në ndihmë të personave në nevojë.
Çmimet “Purple Legacy Awards” shërbejnë gjithashtu për të vlerësuar publikisht individët që japin kontribut në shoqëri dhe për të nxitur angazhimin qytetar në veprimtari bamirëse e humanitare. /islamgjakova